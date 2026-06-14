Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Τα φωτογραφικά ενσταντανέ από τον παραμυθένιο γάμο – Ο χορός της νύφης και το γλέντι μέχρι τα ξημερώματα

Μία από τις πιο όμορφες στιγμές τους βίωσαν μαζί η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης το βράδυ του Σαββάτου (13/6) καθώς ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στην Μεσσηνία.

Η νύφη ανέβασε πολλές φωτογραφίες εκφράζοντας την χαρά της και γιορτάζοντας την με συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Το ζευγάρι διασκέδασε με την ψυχή του, ανοίγοντας τον χορό σε κρητικούς ρυθμούς, ενώ οι καλεσμένοι μπήκαν γρήγορα στο κλίμα και διασκέδαζαν μέχρι τα ξημερώματα.

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Στο πλευρό της Δανάης Μπάρκα φυσικά βρέθηκε από την πρώτη στιγμή η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, ενώ η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στην ξενοδοχειακή μονάδα της οικογένειας.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που ταξίδεψαν στη Μεσσηνία για να τιμήσουν το ζευγάρι ήταν η Μαρία Μπεκατώρου, η Μαρία Καβογιάννη, ο Άρης Καβατζίκης, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, ο Ανδρέας Γεωργίου μαζί με τη σύζυγό του Σιμώνη Χριστοδούλου, η Αννίτα Πάνια με τον Νίκο Κοκλώνη, η Νίκη Κεραμέως αλλά και η Μαρία Φραγκάκη.