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ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη  51χρονος για κακομεταχείριση ζώων – Είχε “παστουρώσει” 10 κατσίκες

Του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο

Μύκονος: Συνελήφθη  51χρονος για κακομεταχείριση ζώων – Είχε “παστουρώσει” 10 κατσίκες
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

 Στη σύλληψη ενός 51χρονου ημεδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Ιουλίου 2026 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία των ζώων.

   Ο 51χρονος διατηρούσε δέκα παραγωγικά ζώα (αίγες) σε υπαίθριο χώρο, έχοντας περιορίσει με ακατάλληλο τρόπο την κινητικότητά τους, εφαρμόζοντας την πρακτική του «παστουρώματος». Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ του επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.

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   Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η κακομεταχείριση και η μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων διώκονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ οι έλεγχοι για την εφαρμογή της συνεχίζονται σε όλη τη χώρα.

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