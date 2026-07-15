Μύκονος: Συνελήφθη 51χρονος για κακομεταχείριση ζώων – Είχε “παστουρώσει” 10 κατσίκες
Του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο
Στη σύλληψη ενός 51χρονου ημεδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Ιουλίου 2026 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία των ζώων.
Ο 51χρονος διατηρούσε δέκα παραγωγικά ζώα (αίγες) σε υπαίθριο χώρο, έχοντας περιορίσει με ακατάλληλο τρόπο την κινητικότητά τους, εφαρμόζοντας την πρακτική του «παστουρώματος». Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ του επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.
Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η κακομεταχείριση και η μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων διώκονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ οι έλεγχοι για την εφαρμογή της συνεχίζονται σε όλη τη χώρα.
πηγή στην Google
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