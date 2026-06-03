Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: “Είναι το πιο επώδυνο πράγμα που έχω βιώσει”

Περιπέτεια με την υγεία του είχε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καθώς μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, με έντονους πόνους στην κοιλιά, λόγω κολικού νεφρού.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής πήρε εξιτήριο το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη ραδιοφωνική του εκπομπή, περιγράφοντας τα όσα έζησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νιώθω λίγο άσχημα που δεν είμαι εκεί. Έπαθα κολικό νεφρού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Είναι το πιο επώδυνο πράγμα που έχω βιώσει στα 52 μου χρόνια. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο. Ήρθαμε στο νοσοκομείο, περιμέναμε μήπως πέσει με τα ούρα. Τελικά σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσε και από την τρέλα τη δική μου είπα ότι, αφού δεν πονάω, θα πάω για γύρισμα στο 2Night. Κάναμε και μια μαγνητική, έδειξε ότι έχει φύγει… Και οι γιατροί το λένε ότι ο πόνος στον κολικό νεφρού είναι παρόμοιος με εκείνον της γέννας. Είχα πέσει κάτω, περίμενα ότι κάτι θα βγάλω», δήλωσε ο παρουσιαστής.