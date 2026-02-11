Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Επέστρεψε με αύρα Eurovision 2026 ο Λάκης Λαζόπουλος στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» (Βίντεο)

Το τραγούδι που προτίμησε

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ο οικοδεσπότης του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε και πάλι στις οθόνες το βράδυ της Τετάρτης 11/2 με άρωμα Eurovision 2026.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος παρουσιαστής θέλοντας να τιμήσει την βραδιά του πρώτου ημιτελικού που θα καθορίσει τα τραγούδια που θα περάσουν στον Εθνικό τελικό, επέλεξε ένα από τα διαγωνιζόμενα τραγούδια για να ξεκινήσει τη σατυρική του εκπομπή.

Και αυτό δεν ήταν άλλο από το Ferto του Akyla που έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πάνω του τα βλέμματα και να θεωρείται το επικρατέστερο τραγούδι για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό.

