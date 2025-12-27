Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Δεν θα γίνει απόψε η παράσταση που πρωταγωνιστεί λόγω της απεργίας του ΣΕΗ

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη πρωταγωνιστεί στην παράσταση το «Το μεγάλο μας τσίρκο», η οποία ακυρώθηκε για απόψε (27/12) το βράδυ λόγω της απεργίας του ΣΕΗ.

Την απόφαση των συντελεστών να συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία του ΣΕΗ έκανε γνωστή η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μέσω ανάρτησης της στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αγαπημένοι μας φίλοι, ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη για την αναστάτωση και την απογοήτευση που θα βιώσετε σήμερα.

Η αποψινή παράσταση δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί, καθώς χθες αποφασίσαμε οριστικά ο θίασός μας να συμμετάσχει στην απεργιακή κινητοποίηση του ΣΕΗ. Για αυτόν τον λόγο δεν είχαμε τη δυνατότητα να σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και την κατανόηση. Ελπίζουμε σύντομα να σας υποδεχτούμε με φώτα αναμμένα, αυλαία ανοιχτή και την παράσταση στη θέση της», έγραψε στην ανάρτησή της.