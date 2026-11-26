Ελένη Βουλγαράκη: Έγκυος η σύντροφος του Φώτη Ιωαννίδη; – Η φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα
Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η εφημερίδα Espresso...
Η Ελένη Βουλγαράκη βρίσκεται στο επίκεντρο των ΜΜΕ, μετά από δημοσίευμα που αναφέρει πως πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά μητέρα. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η εφημερίδα Espresso και η δημοσιογράφος Σπυριδούλα Τριάντου, η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός περιμένει το πρώτο της παιδί. Μάλιστα, το δημοσίευμα συνοδεύεται από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας.
Συγκεκριμένα, στα στιγμιότυπα η Ελένη Βουλγαράκη απαθανατίζεται κατά τη διάρκεια εξόδου της από κατάστημα γνωστής αλυσίδας ρούχων, όπου βρέθηκε για τις αγορές της. Η φωτογραφία με την εμφανώς φουσκωμένη κοιλιά της ήταν εκείνη που πυροδότησε τα σχετικά δημοσιεύματα. Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα η ίδια δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια ούτε έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία.
Υπενθυμίζεται πως η Ελένη Βουλγαράκη διατηρεί σχέση με τον ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη. Οι δυο τους μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, όπου ο αθλητής αγωνίζεται επαγγελματικά στη Λισαβόνα. Γενικότερα, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν την σχέση τους το ζευγάρι κρατά αρκετά χαμηλό προφίλ.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις