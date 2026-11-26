Η Ελένη Βουλγαράκη βρίσκεται στο επίκεντρο των ΜΜΕ, μετά από δημοσίευμα που αναφέρει πως πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά μητέρα. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η εφημερίδα Espresso και η δημοσιογράφος Σπυριδούλα Τριάντου, η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός περιμένει το πρώτο της παιδί. Μάλιστα, το δημοσίευμα συνοδεύεται από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας.

Συγκεκριμένα, στα στιγμιότυπα η Ελένη Βουλγαράκη απαθανατίζεται κατά τη διάρκεια εξόδου της από κατάστημα γνωστής αλυσίδας ρούχων, όπου βρέθηκε για τις αγορές της. Η φωτογραφία με την εμφανώς φουσκωμένη κοιλιά της ήταν εκείνη που πυροδότησε τα σχετικά δημοσιεύματα. Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα η ίδια δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια ούτε έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία.

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Υπενθυμίζεται πως η Ελένη Βουλγαράκη διατηρεί σχέση με τον ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη. Οι δυο τους μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, όπου ο αθλητής αγωνίζεται επαγγελματικά στη Λισαβόνα. Γενικότερα, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν την σχέση τους το ζευγάρι κρατά αρκετά χαμηλό προφίλ.