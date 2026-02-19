Έντονη παραφιλολογία προκάλεσε το σημερινό πρωτοσέλιδο καθημερινής εφημερίδας, το οποίο ήθελε την Ελένη Βουλγαράκη και τον Φώτη Ιωαννίδη να ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού φερόταν να έχει κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, με εκείνη να την αποδέχεται με ενθουσιασμό.

Το θέμα πήρε γρήγορα διαστάσεις και σχολιάστηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Happy Day».

Τι αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Ωστόσο, η ίδια η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια επέλεξε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους άμεσα, επικοινωνώντας προσωπικά με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής μετέφερε στον αέρα ότι η είδηση περί πρότασης γάμου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Για τυπικούς λόγους έστειλα μήνυμα στην Ελένη. Ρώτησα ευθέως και μου είπε ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι ανυπόστατο μου γράφει το δημοσίευμα. Η Ελένη Βουλγαράκη διέψευσε αυτή την πληροφορία και λέει ότι αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Είναι πολύ ευτυχισμένη, είναι μαζί του και δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει κάποια στιγμή ο γάμος. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι δεδομένο ότι έχει γίνει πρόταση γάμου και εκείνη έχει πει ναι», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

