Ο Θοδωρής Φέρρης είναι ερωτευμένος και μάλιστα με ανερχόμενη συνάδελφό του, όπως αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της. Όλα ξεκίνησαν με αφορμή ένα σχετικό ρεπορτάζ της Έλενας Πολυκάρπου, το οποίο παρουσιάστηκε αρχικά ως κουίζ στον αέρα της εκπομπής. Η παρουσιάστρια της εκπομπής σχολιάζοντας την υπόθεση ανέφερε το όνομα του γνωστού τραγουδιστή, αιφνιδιάζοντας τη συνεργάτιδά της.

“Παλαιότερα πήγαινα στα μαγαζιά που τραγουδούσε ο Φέρρης, θα έβγαινε μετά να πει πού με είδε;”, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου, ενώ από την πλευρά του ο Στέφανος Κωνσταντινίδης σχολίασε με χιούμορ: “Πες μας και την ανερχόμενη”.

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“Είπα ο Φέρρης; Εγώ το είπα; Δεν είναι κακό που το είπαμε, είναι στα καλύτερά του”, πρόσθεσε η παρουσιάστρια, με την Έλενα Πολυκάρπου να απαντά: “Κατερίνα μου είμαι σε κρίσιμη ηλικία, είμαι με ανεμιστήρα, θέλεις να πάθω καμία ανακοπή;”.