Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε για την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους είχαν συνομιλήσει τηλεφωνικά το προηγούμενο βράδυ, χωρίς τίποτα να προμηνύει όσα θα ακολουθούσαν. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης αναφέρθηκε στη σχέση του με τον τραγουδιστή, αλλά και στο σοκ που υπέστη όταν πληροφορήθηκε την είδηση του θανάτου του.

Όπως περιέγραψε η τελευταία τους συνομιλία διήρκεσε περίπου μία ώρα και συζήτησαν για διάφορα θέματα, χωρίς να αντιληφθεί κάτι ανησυχητικό. Μιλώντας στην εκπομπή “Super Κατερίνα”, ο Σταμάτης Κραουνάκης παραδέχτηκε πως η είδηση τον αιφνιδίασε, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Μιλήσαμε το προηγούμενο βράδυ στο τηλέφωνο και είπαμε τα πάντα. Αυτό ήταν το πολύ εντυπωσιακό. Δεν το περίμενα, μου ήρθε νταμπλάς”.