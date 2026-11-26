«Ο πρωθυπουργός οφείλει να αποπέμψει άμεσα τον υφυπουργό Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκο διαφορετικά να μην ξαναμιλήσει για ηθική» τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Στη σχετική ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ειδικότερα ότι «ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος δήλωσε ότι θα είχε παραιτηθεί στη θέση του Βαγγέλη Λιάκου τονίζοντας, όμως, ότι πρόκειται για προσωπική απόφαση».

Προσθέτει ότι «πριν μια βδομάδα μετά την αποπομπή του κ. Τσαβδαρίδη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζονταν πως ο πρωθυπουργός τον έδιωξε γιατί δρα ακαριαία όταν εγείρονται ζητήματα ηθικής τάξεως». Αναφέρει ότι «στην περίπτωση του κ. Λιάκου η παραμονή στην κυβέρνηση αποτελεί προσωπικό θέμα του υφυπουργού» και σημειώνει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να πάρει θέση: Αρμόδιος για την σύνθεση της κυβέρνησης είναι ο πρωθυπουργός ή ο κ. Λιάκος;». «Ας τελειώσουν τα παιχνιδάκια», αναφέρει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ, «ο πρωθυπουργός οφείλει να τον αποπέμψει άμεσα διαφορετικά να μην ξαναμιλήσει για ηθική».

