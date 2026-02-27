Ελένη Βουλγαράκη: «Η συγκατοίκηση δεν σκοτώνει καθόλου τον έρωτα»

Η κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό του ΑΝΤ1 συνάντησε την Ελένη Βουλγαράκη στο αεροδρόμιο, λίγο πριν από ακόμη ένα ταξίδι της στο εξωτερικό.

Η ίδια αποκάλυψε πως μετακινείται συχνά, ιδιαίτερα προς την Λισαβόνα, όπου ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύντροφός της, Φώτης Ιωαννίδης. Η ραδιοφωνική παραγωγός σημείωσε ότι πλέον έχει εξοικειωθεί πλήρως με τη ζωή ανάμεσα σε Αθήνα και Λισαβόνα, ενώ αναφέρθηκε και στο διάστημα που περνά συγκατοικώντας με τον σύντροφό της.

«Έχω συνηθίσει τα ταξίδια. Είναι σαν να πηγαίνω Γλυφάδα – Κηφισιά. Η θάλασσα στη Λισαβόνα είναι ωραία, αλλά όχι σαν της Ελλάδας. Η συγκατοίκηση δεν σκοτώνει καθόλου τον έρωτα. Γενικότερα, η συγκατοίκηση είναι πολύ ωραία συνθήκη νομίζω, ειδικά άμα τα βρίσκεις με τον άνθρωπό σου και κάνεις συνέχεια πράγματα. Μάλλον δεν έχει βρει τον σωστό άνθρωπο ο κύριος Λάγιος για να το λέει αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μίλησε με χιούμορ και για την καθημερινότητά της, αποκαλύπτοντας την αγάπη της για τη μαγειρική: «Μαγειρεύω και δεν το πίστευα ότι το έχω τόσο πολύ με την κουζίνα. Κάνω κάτι συνταγές που βλέπω στο TikTok. Η σπεσιαλιτέ μου είναι τα φασολάκια», είπε, κλείνοντας τη συζήτηση.

Η Ελένη Βουλγαράκη χαρακτήρισε τη συγκατοίκηση ως μια ιδιαίτερα θετική εμπειρία, διαφωνώντας με την άποψη ότι μπορεί να φθείρει μια σχέση. Παράλληλα, τοποθετήθηκε εμμέσως και απέναντι στα πρόσφατα σενάρια που τη θέλουν να μετακομίζει μόνιμα στην Πορτογαλία, μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από τη ραδιοφωνική εκπομπή στην οποία συμμετείχε τα τελευταία χρόνια.

Η επιλογή της να δώσει προτεραιότητα στην προσωπική της ζωή και στη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος διαμένει μόνιμα στη Λισαβόνα, είχε πυροδοτήσει φήμες περί οριστικής εγκατάστασής της στο εξωτερικό. Ωστόσο, η ίδια φαίνεται να διατηρεί ισορροπία ανάμεσα στις δύο χώρες, χωρίς να επιβεβαιώνει τα σενάρια περί μόνιμης μετακόμισης.