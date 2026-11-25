Το ενδεχόμενο διακοπής της κύησης της 14χρονης που φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου έχουν θέσει οι γιατροί της, όπως ανέφερε στο «Live News» του MEGA ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Σπύρος Πολίτης.

Ο κ. Πολίτης εξήγησε ότι στη συζήτηση συνυπολογίζονται η ηλικία της ανήλικης και το πρόβλημα εξάρτησης που αντιμετωπίζει. Όπως είπε, οι γιατροί εξετάζουν τους κινδύνους τόσο για την υγεία της όσο και για την κύηση.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 14χρονη έχει εκφράσει την επιθυμία να διακόψει την εγκυμοσύνη. Η θετή μητέρα της, η οποία εξακολουθεί να έχει την επιμέλεια, φέρεται να αρνείται να συναινέσει.

Η εισήγηση του 2024 για την επιμέλεια

Τον Ιανουάριο του 2024, κοινωνική λειτουργός είχε εισηγηθεί στην Εισαγγελία να αφαιρεθεί η επιμέλεια της ανήλικης από τη θετή μητέρα της. Η έκθεση που παρουσίασε το MEGA κατέγραφε καταγγελίες για παραμέληση και βία και πρότεινε, υπό προϋποθέσεις, τη φιλοξενία του παιδιού σε δομή προστασίας.

Η θετή μητέρα αρνήθηκε στο «Live News» τις καταγγελίες σε βάρος της. Παραμένει ανοιχτό ποιος θα αναλάβει τη φροντίδα της 14χρονης μετά την αποχώρησή της από το νοσοκομείο.

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