Σοκάρει η υπόθεση του αναπληρωτή καθηγητή Θρησκευτικών σε σχολείο της Αττικής, ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελίες μαθητών και γονέων, ανέβαζε ανέβαζε ημίγυμνες φωτογραφίες στα social media, ενώ υπήρχε και σύνδεσμος στο προφίλ του που οδηγούσε σε ερωτικό περιεχόμενο στο οποίο και φέρεται να πρωταγωνιστούσε.

Οι δικηγόροι του καθηγητή εξέδωσαν ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι είναι θύμα παγίδευσης μέσω της εκμετάλλευσης παλαιού λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης, στον οποίο επί σειρά ετών δεν διέθετε πρόσβαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, οι δικηγόροι του καταγγέλλουν ότι πρόκειται για άτομο με πιστοποιημένη αναπηρία ποσοστού 80% εφ’ όρου ζωής, και δέχεται τις τελευταίες ώρες “σωρηδόν” τηλεφωνικές κλήσεις από εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων του καθηγητή

Με αφορμή τα δημοσιεύματα σχετικά με αναπληρωτή εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, επισημαίνουμε ότι, παρά τη μη ονομαστική αναφορά στο πρόσωπο του εντολέα μας, η δημοσιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού καθιστά δυνατή την ταυτοποίησή του και τη στοχοποίησή του.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, ο εντολέας μας δεν έχει απολυθεί και εξακολουθεί να υπηρετεί ως εκπαιδευτικός. Έχει ήδη υποβάλει από την 19η Νοεμβρίου 2026 την παραίτησή του, αποκλειστικώς για λόγους προσωπικής και επαγγελματικής ευθιξίας, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αποδεκτή.

Ο εντολέας μας αρνείται κατηγορηματικώς τα εις βάρος του καταγγελλόμενα και υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα παγίδευσης μέσω της εκμετάλλευσης παλαιού λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης, στον οποίο επί σειρά ετών δεν διέθετε πρόσβαση.

Το κέντρο βάρους αντί να μετατοπιστεί στη διερεύνηση των συνθηκών της καταγγελλόμενης παγίδευσής του, μεταφέρεται στη δημόσια διαπόμπευσή του, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η ορισθείσα για την 26η Νοεμβρίου 2026 ακρόασή του.

Αποτέλεσμα της όλης αυτής διαχείρισης είναι ότι ο εντολέας μας, άτομο με πιστοποιημένη αναπηρία ποσοστού 80% εφ’ όρου ζωής, δέχεται τις τελευταίες ώρες σωρηδόν τηλεφωνικές κλήσεις από εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βαρύτατες ευθύνες ανακύπτουν, κατά την εκτίμησή μας, από τον τρόπο διαχείρισης της υποθέσεως εκ μέρους της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, της Διευθύνσεώς της, του Συλλόγου Διδασκόντων και των λοιπών εμπλεκομένων εκπροσώπων της σχολικής κοινότητας.

Για την υπόθεση έχουν ήδη ενημερωθεί αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, ενώ τον χειρισμό της υποθέσεως ενώπιον των εν λόγω φορέων έχουμε αναλάβει οι κάτωθι υπογράφοντες δικηγόροι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απουσία ονομαστικής αναφοράς δεν αποτελεί άλλοθι για τη δημόσια διαπόμπευση. Η καταγγελία δεν συνιστά απόδειξη υπαιτιότητας και ουδείς δικαιούται να υποκαθιστά τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές.

Θα υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέως, τόσο για τη διερεύνηση της καταγγελλόμενης παγίδευσης όσο και για τη διαρροή των σχετικών πληροφοριών. Για τις τυχόν ευθύνες των εμπλεκομένων θα τοποθετηθούμε αρμοδίως ενώπιον των ποινικών και αστικών δικαστηρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τιμή, η υπόληψη και η αξιοπρέπεια του εντολέα μας δεν προσφέρονται ούτε για διοικητικούς πειραματισμούς αλλά ούτε και για δημοσιογραφική εκμετάλλευση.