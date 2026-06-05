Ελένη Χατζίδου: Η τρυφερή ανάρτηση με τον Ετεοκλή Παύλου λίγο πριν το τέλος του “Breakfast@Star”

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου αποτελούν χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο αγαπημένα και δεμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Η κοινή τους πορεία, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή, έχει κερδίσει την αγάπη και την εκτίμηση του κοινού, καθώς καταφέρνουν πάντα να εκπέμπουν αυθεντικότητα.

Το τελευταίο διάστημα, το όνομά τους βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά λόγω των ραγδαίων εξελίξεων που αφορούν το τηλεοπτικό τους μέλλον και την εκπομπή που παρουσιάζουν.

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Πιο συγκεκριμένα, η πρωινή εκπομπή «Breakfast@Star» φαίνεται πως ρίχνει οριστικά αυλαία. Το τηλεοπτικό δίκτυο Star φέρεται να πήρε τη μεγάλη απόφαση να ολοκληρώσει τον κύκλο της συγκεκριμένης εκπομπής, έπειτα από τέσσερα χρόνια συνεχούς παρουσίας στην άκρως ανταγωνιστική πρωινή ζώνη.

Ήταν μια διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, χαρές και δημιουργικές στιγμές, κατά την οποία η Ελένη και ο Ετεοκλής έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, κρατώντας καθημερινά συντροφιά στους τηλεθεατές με το κέφι και το χαμόγελό τους.

Η τρυφερή ανάρτηση με τον Ετεοκλή Παύλου

Λίγο πριν αποχαιρετήσουν το τηλεοπτικό κοινό του Star, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου επιλέγουν να εστιάσουν σε όσα πραγματικά έχουν αξία στη ζωή, που δεν είναι άλλα από την αγάπη και την αμοιβαία υποστήριξη.

Η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια πολύ προσωπική και συγκινητική στιγμή και ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια άκρως τρυφερή φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της.

Την ανάρτηση αυτή επέλεξε να τη συνοδεύσει με μια απλή, αλλά γεμάτη νόημα φράση, γράφοντας ένα λιτό «Σε αγαπώ».

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Η ανάρτηση της Ελένης Χατζίδου στο Instagram:

Θυμίζουμε ότι η εκπομπή σταματά οριστικά την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, όπως έχει επιβεβαιώσει και επίσημα η δημοσιογράφος της εκπομπής, Λιλή Πυράκη.

Το ζευγάρι δεν θα συνεχίσει στο Star τη νέα σεζόν, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία για κάποιο άλλο project.

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Το κανάλι σχεδιάζει ριζικές αλλαγές, με τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι τη ζώνη 10:00-13:00 θα αναλάβει η Ζήνα Κουτσελίνη με μια νέα infotainment εκπομπή.