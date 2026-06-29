Ελένη Χατζίδου: «Μετράω τους ανθρώπους, τα γέλια, τις αγκαλιές» – Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλιά της

Ξεχωριστή ήταν η σημερινή ημέρα για την Ελένη Χατζίδου, η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της στον τηλεοπτικό «αέρα» της εκπομπής της.

Έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, αλλά και ολόκληρη την ομάδα των συνεργατών τους στο Star, η γνωστή παρουσιάστρια και τραγουδίστρια δέχθηκε τις πιο θερμές ευχές.

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Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, προχωρώντας μάλιστα σε μια ιδιαίτερη εξομολόγηση που αφορά το τηλεοπτικό της μέλλον με τη συγκεκριμένη ομάδα.

«Αυτό που σκέφτομαι από τη στιγμή που μπήκα, και είδα και το πλατό, είναι ότι είναι τα τελευταία γενέθλια εδώ στο πλατό. Το έχετε καταλάβει; Τηλεοπτικά, εδώ στο Star στην παρέα αυτή…

Γεροί να είμαστε. Και του χρόνου θα πω εγώ. Να μεγαλώνουμε όμορφα, κυρίως μέσα μας, και ήρεμα…Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο δε θες να γίνεται ο χαμός και το τζέρτζελο», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

«Δεν μετράω τα χρόνια»

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής, η Ελένη Χατζίδου θέλησε να μοιραστεί αυτές τις όμορφες στιγμές και με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αναρτώντας στον προσωπικό της λογαριασμό φωτογραφίες από τη γενέθλια έκπληξη και τους εορτασμούς στο πλατό, συνόδευσε το υλικό με ένα άκρως συναισθηματικό και ώριμο μήνυμα για το πέρασμα του χρόνου.

«Δεν μετράω τα χρόνια. Μετράω τα γέλια, τους ανθρώπους, τις αγκαλιές και όλα όσα δεν αγοράζονται. Γιατί ο χρόνος από μόνος του δεν λέει τίποτα. Σημασία έχει με ποιους τον μοιράζεσαι και πώς επιλέγεις να τον ζήσεις. Χρόνια μου πολλά», έγραψε στην ανάρτησή της.