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Κωνσταντίνος Τζολάκης: Μία ανάσα από την Χαλ ο διεθνής γκολκίπερ – Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του στον Ολυμπιακό

Η πρώτη του φωτογραφία πριν την ανακοίνωση

Κωνσταντίνος Τζολάκης: Μία ανάσα από την Χαλ ο διεθνής γκολκίπερ – Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του στον Ολυμπιακό
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:29

Μία ανάσα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην αγγλική Χαλ βρίσκεται ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Ο διεθνής κίπερ βρίσκεται μία ανάσα από την μετακίνηση του στο δυσκολότερο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League, καθώς απομένουν μόνο τα τυπικά για να ολοκληρωθεί το deal ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Χαλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 23χρονος γκολκίπερ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί επίσημα τις επόμενες ώρες από την αγγλική ομάδα.

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Η μεταγραφή αναμένεται να αποφέρει στον Ολυμπιακό περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι ερυθρόλευκοι έχουν προχωρήσει σε εύρεση του αντικαταστάτη του καθώς στην Ελλάδα αναμένεται ο Στεφάν Ορτέγκα.

Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας ανήκε την τελευταία τριετία στη Μάντσεστερ Σίτι, “μετρώντας” 51 συμμετοχές με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, ενώ το περασμένο εξάμηνο αγωνίστηκε ως δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Την ίδια στιγμή με την ολοκλήρωση των τελευταίων τυπικών διαδικασιών, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης θα ταξιδέψει στη Σλοβενία, όπου η Χαλ πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, προκειμένου να γνωρίσει τους νέους συμπαίκτες του και να ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις.

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