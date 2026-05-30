Ελένη Χατζίδου: Επιβεβαίωσε το τέλος του «Breakfast@Star» – «Φεύγω με το κεφάλι ψηλά»

Ο κύκλος της πρωινής εκπομπής «Breakfast@Star» ολοκληρώνεται οριστικά, με την Ελένη Χατζίδου να επιβεβαιώνει και επίσημα τη λήξη της συνεργασίας της με τον τηλεοπτικό σταθμό STAR.

Η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» σε απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (30.05), δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση για την εξέλιξη αυτή, έπειτα από τέσσερα χρόνια τηλεοπτικής πορείας στο πλευρό του Ετεοκλή Παύλου.

Η ίδια, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως αποχωρεί με τη συνείδησή της ήσυχη και διατηρώντας άριστες σχέσεις με το κανάλι.

«Είναι δύσκολη χρονιά, ανταγωνιστική. Έχουμε έναν μήνα ακόμη. Εμείς θα πάμε μέχρι το τέλος με τη διάθεσή μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε με τίποτα να πέσει η διάθεσή μας για κανέναν λόγο.

Θέλουμε μέχρι την τελευταία μέρα που θα είμαστε στον αέρα, να προσφέρουμε στο κοινό αυτό που έχουμε υποσχεθεί από την πρώτη στιγμή. Η είδηση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν μπορώ ούτε να κρύβομαι ούτε να πω κάτι διαφορετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όμως, επειδή είπα και πριν ότι έχουμε έναν μήνα ακόμα στον αέρα, θέλω να σκέφτομαι μόνο αυτό και θέλω μέχρι την τελευταία μέρα να είμαστε χαρούμενοι, έτσι όπως ξεκινήσαμε, με την ίδια διάθεση», πρόσθεσε.

Η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να εκφράσει τη λύπη της τόσο για τους συνεργάτες της όσο και για το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

«Στεναχωριέμαι γιατί 4 χρόνια έχουμε πονέσει πάρα πολύ αυτήν την εκπομπή. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για την ομάδα, για όλα τα παιδιά που δουλεύουν για αυτήν την εκπομπή.

Στεναχωριέμαι για γενικά όλο αυτό που συμβαίνει στην τηλεόραση και όλα αυτά που δυστυχώς τα βλέπουμε να έρχονται και δεν θέλουμε να τα πιστέψουμε, για όλους μας. Ολοκληρώνεται η προσπάθεια. Είμαστε στεναχωρημένοι. Δεν γίνεται να είσαι χαρούμενος όταν γίνεται αυτό», σημείωσε.

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η Ελένη Χατζίδου θέλησε να κρατήσει μια θετική στάση για το μέλλον, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τον σταθμό.

«Φεύγω με ψηλά το κεφάλι, φεύγω με πάρα πολύ καλές σχέσεις με το STAR, που το ευγνωμονώ και το ευχαριστώ και τους έχω στην καρδιά μου. Οπότε εγώ σκέφτομαι μόνο τα καλά. Πάντα κρατάω μόνο τα θετικά»