Νίκος Κουρής: «Ειπώθηκαν πολλά πράγματα για τον χωρισμό μου – Κλείστηκα στο σπίτι από αξιοπρέπεια»

Μία εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» ο Νίκος Κουρής και μεταξύ άλλων μίλησε για πρώτη φορά για τον χωρισμό του με την Έλενα Τοπαλίδου.

«Δεν ασχολούμαι όταν προσωπική μου ζωή γίνεται θέμα στις εκπομπές. Όλα τα μαθαίνω, μου τα λένε οι άλλοι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που καταρχάς δεν διεκδικώ τίποτα από τον τρόπο που πουλάω τον εαυτό μου και την προσωπική μου ζωή.

Οπότε αυτή είναι η πρώτη μου αλήθεια. Εγώ δεν έχω ποτέ κυνηγήσει τίποτα σε σχέση με τη δημοσιότητα του εαυτού μου, πέρα από τη δουλειά μου. Επίσης δεν έχω πάρει ποτέ κανένα τηλέφωνο να προωθήσω τη δουλειά μου. Δεν κάνω τίποτα τέτοια. Όποιος με πάρει με πήρε, όποιος δεν με πάρει δεν με πήρε», ανέφερε ο αγαπημένος ηθοποιός.

«Τώρα, όταν η ζωή μου έγινε θέμα, το δέχτηκα υπό την έννοια ότι είναι μέρος της δημόσιας ζωής μου. Οπότε, δεν παραπονέθηκα σε κανέναν, κλείστηκα στο σπίτι μου, από προσωπική αξιοπρέπεια, χωρίς να δώσω παραπάνω δικαιώματα. Γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει να μιλάω εγώ για τη ζωή μου, ούτε να πω “παιδιά δεν είναι έτσι ή είναι αλλιώτικα”. Δε θα δώσω δηλαδή λογαριασμό. Και δέχομαι απόλυτα αυτό που κανείς σχολιάζει αυθαίρετα, το αντέχω και το περνάω.

Δεν θέλω να ακουστεί η αλήθεια μου, γιατί η αλήθεια στα Μέσα είναι πολύ σχετικό πράγμα. Εγώ δεν θέλω να βγω και να υπερασπιστώ κάτι που είναι απόλυτα προσωπικό μου, ούτε να κατηγορήσω και κανέναν και οποιονδήποτε μιλάει για μένα. Δεν θα το κάνω. Εκτός πια και αν είναι κάτι το οποίο είναι προσβλητικό ή μηνύσιμο», σημείωσε ο Νίκος Κουρής.

«Δε θεωρώ ότι κάποιος μου φέρθηκε έτσι, θεωρώ ότι ειπώθηκαν πάρα πολλά πράγματα και μιλάω για τον χωρισμό μου… Ειπώθηκαν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία τα ξέρω, τα παρακολουθώ εξάλλου και σε πολλά άλλα ζευγάρια», πρόσθεσε.

«Όλα τα αναλώνει η ιστορία της δημοσιότητας. Όλα τα χρησιμοποιεί και τα παραλλάσσει, και τα κάνει ό,τι θέλει. Εγώ το ξέρω αυτό. Έχω αυτή τη σοφία δηλαδή να ξέρω ότι εγώ δεν είμαι μια ειδική περίπτωση, ότι εμένα θα μου συμπεριφερθούν καλύτερα γιατί δεν έχω δώσει δικαίωμα. Δεν πειράζει και δεν είναι και τόσο σοβαρό.

Γιατί εγώ στην πραγματικότητα δεν παίρνω τόσο σοβαρά. Εγώ ξέρεις τι παίρνω σοβαρά; Το παιδί μου και τίποτε άλλο. Δηλαδή του το εξήγησα, προσπάθησα να καταλάβω τι του κάνει του Πέτρου αυτό το πράγμα και τίποτε άλλο δεν με νοιάζει. Ούτε θα πω τίποτα σε κανέναν. Και το δέχομαι όλο με “ταπεινή καρδιά”, που λέει και ο Καρβέλας. Γιατί και ο γάμος μου πήρε μια μεγάλη δημοσιότητα, οπότε εγώ δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, ούτε να θεωρώ ότι μπορώ να ελέγξω τα πάντα. Δεν μπορώ να ελέγξω τα πάντα, μπορώ όμως να μην ανακατεύομαι με τα πάντα», συμπλήρωσε.

«Το να μην ανακατεύομαι με κρατάει καθαρό, με κρατάει κοντά στον εαυτό μου, γιατί αυτό είμαι και δεν λέω ψέματα. Βασικά δεν λέω ψέματα, εντάξει; Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Δεν είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμο και δεν το καταλαβαίνει και πολύς κόσμος, ούτε καν οι δικοί μου άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή οι αγαπημένοι…», ξεκαθάρισε.

«Τώρα που κάνω και μια θεραπεία και που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, πια έχω καταλάβει ότι δεν πρέπει να ζητάω από κανέναν να καταλάβει εμένα. Εγώ θα κάνω αυτό που κάνω, θα προσπαθήσω να βοηθήσω τους άλλους, να καταλάβω εγώ αυτούς, να μην τους κρίνω, κι αν εκείνοι συνεχίσουν να με κρίνουν, είναι πρόβλημά τους, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό. Αλλά δεν θα με πάρει και από κάτω, ούτε θα κατηγορήσω όμως κιόλας», εξομολογήθηκε ο Νίκος Κουρής.

«Το κουτσομπολιό είναι τόσο ευχάριστο…», σημείωσε ακόμα ο Νίκος Κουρής, προσθέτοντας: «Είναι ευχάριστο, είναι excitement. Έχει χαρά και ξέρεις γιατί έχει χαρά; Γιατί ξεχνιέσαι. Γιατί το πρόβλημά μας είμαστε εμείς», κατέληξε.