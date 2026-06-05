Μέμος Μπεγνής: Η εξομολόγηση για το χρέος που τον βασανίζει – «Είναι ένα βάρος που με κρατά ξύπνιο τις νύχτες»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα βρέθηκε ο Μέμος Μπεγνής, ο οποίος μίλησε για τη φετινή του επιτυχημένη πορεία στο «Your Face Sounds Familiar». Ο γνωστός ηθοποιός έχει καταφέρει να ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τις εξαιρετικές του μεταμφιέσεις.

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος προχώρησε σε μια εξομολόγηση καρδιάς για ένα μεγάλο οικονομικό χρέος που αποπληρώνει τα τελευταία χρόνια μετά από μια αποτυχημένη επιχειρηματική κίνηση.

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Όπως αποκάλυψε χαρακτηριστικά, πρόκειται για ένα τεράστιο βάρος που του προκαλεί μεγάλο άγχος και τον κρατά ξύπνιο τις νύχτες.

Όλα όσα είπε ο Μέμος Μπεγνής

«Ήταν ένα ταχυφαγείο που άνοιξε σε συγκλονιστικό σημείο και πήγαινε συγκλονιστικά, αλλά επειδή εγώ είμαι άσχετος με το επιχειρείν, δεν πρόκειται να το ξανακάνω αυτό γιατί δεν το ξέρω, δεν το έχω. Είμαι χαζός σε αυτό το κομμάτι, έχω πάρει απόφαση ότι δεν το έχω.

Επειδή ήμουν διαχειριστής δυστυχώς και δεν ήξερα τι συμβαίνει τότε. Ήταν πάρα πολύ ακριβό το μαγαζί και πληρώναμε τις κατασκευαστές μέσω επιταγών, τα έσοδα πήγαιναν εκεί. Πήγε πίσω το ΕΦΚΑ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μαζευτεί ένα χρέος μεγάλο και όταν εγώ έφυγα, επειδή δεν πληρώθηκε, ήρθε το χρέος σε μένα», ανέφερε αρχικά ο Μέμος Μπεγνής.

«Είναι ήδη οκτώ χρόνια που προσπαθώ να απαλλαγώ από το χρέος. Περιμένω και ελπίζω, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο να απαλλαγώ γιατί είναι ένα βάρος που με κρατάει ξύπνιο τις νύχτες και είναι ένα άγχος. Είναι ένα μεγάλο ποσό. Πιστεύω θα τα καταφέρω», είπε ο Μέμος Μπεγνής.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

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Ο ίδιος ο ηθοποιός έχει παραδεχτεί με απόλυτη ειλικρίνεια ότι αναγκάζεται να δουλεύει ασταμάτητα στο θέατρο και την τηλεόραση, κάνοντας συχνά εκπτώσεις στις καλλιτεχνικές του επιθυμίες και αποδεχόμενος δουλειές καθαρά για βιοποριστικούς λόγους.