Χατζηδάκης: «Ο πολίτης δεν θα είναι πλέον στο σκοτάδι για την πορεία των υποθέσεών του με το Δημόσιο»

«Με τη νέα πλατφόρμα politis.gov.gr, ο πολίτης θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται η υπόθεσή του, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσής της, αντί να είναι στο σκοτάδι. Με αυτό τον τρόπο, ο πολίτης δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον ως υπήκοος, αλλά ως πολίτης μιας πραγματικά σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας».

Αυτό υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στον Real FM 97,8, αναφερόμενος στη λειτουργία της νέας πλατφόρμας politis.gov.gr για την παρακολούθηση των αιτημάτων των πολιτών προς το Δημόσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κωστής Χατζηδάκης εξήγησε ότι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που παρουσιάστηκε χθες αφορά σε όλες τις υποθέσεις του Δημοσίου, για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου 2026 και μετά. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «θα υπάρχει έλεγχος από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ενώ η ορθή εφαρμογή του συστήματος θα συνδέεται και με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων». Και συμπλήρωσε:

«Πρόκειται για μια απλή κίνηση, η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με τον πόσο χρόνο χρειάζεται και για τον υπάλληλο να καταχωρήσει το θέμα και για τον πολίτη να το παρακολουθήσει».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ακόμη ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των 14 παρεμβάσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών που περιλαμβάνονται στον πρόσφατο νόμο 5293/2026, ο οποίος με πρωτοβουλία του ψηφίστηκε από τη Βουλή. Υπενθύμισε ότι ήδη υλοποιούνται πρωτοβουλίες, όπως η δυνατότητα χρήσης υπεύθυνης δήλωσης σε περιπτώσεις που το Δημόσιο έχει το πιστοποιητικό, αλλά δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ υπηρεσιών και η ανάρτηση μέχρι τον Ιούλιο των ωραρίων λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών στις ιστοσελίδες τους.

Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης επισήμανε ότι, με βάση τον ίδιο νόμο, «το Δημόσιο θα σταματήσει να διεκδικεί με παράλογο τρόπο διάφορες περιουσίες από πολίτες που τις έχουν με προσωρινές παραχωρήσεις του Δημοσίου, με πράξεις της διοίκησης κτλ, όπου διάφοροι μανδαρίνοι έβρισκαν προφάσεις, έτσι ώστε το Δημόσιο να διεκδικεί, μέχρι πρόσφατα, ολόκληρη την πόλη της Σαρωνίδας, το κέντρο της Καρδίτσας κτλ. Τέτοιες “ιστορίες καθημερινής τρέλας” επιχειρούμε να τις αντιμετωπίσουμε με κινήσεις απλής λογικής».

Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής: