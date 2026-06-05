ΠΑΣΟΚ: Η “σκιώδης κυβέρνηση” Ανδρουλάκη – Τα ονόματα που αναλαμβάνουν τον χαρτοφύλακα

Τα άτομα που θα αναλάβουν τα σχετικά χαρτοφυλάκια ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης κατά την συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Χαρ. Τρικούπη.

Όπως αναφέρεται «συγκροτούνται οκτώ κύκλοι δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής πολιτικής και στα συναρμόδια Υπουργεία».

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Αποστολή τους είναι:

η συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής,

η προβολή και εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ,

ο συντονισμός κοινοβουλευτικών, πολιτικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών,

η ενεργοποίηση του συνόλου των κομματικών δυνάμεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, τα κομματικά όργανα και τα στελέχη του Κινήματος, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμά μας σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.

Αναλυτικά οι επιλογές του ΠΑΣΟΚ ανά τομέα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παύλος Γερουλάνος

Μιλένα Αποστολάκη

Πάρις Κουκουλόπουλος

Φίλιππος Σαχινίδης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Γιώργος Παπανδρέου

Δημήτρης Μάντζος

Μιχάλης Κατρίνης

Νικόλας Φαραντούρης

Στέλιος Περράκης

ΚΡΑΤΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παναγιώτης Δουδωνής

Νάντια Γιαννακοπούλου

Κώστας Σκανδαλίδης

Θανάσης Γλαβίνας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

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Άννα Διαμαντοπούλου

Γιώργος Νικητιάδης

Θάνος Πάλλης

Πάρις Τσάρτας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΥΓΕΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Παύλος Χρηστίδης

Λευτέρης Καρχιμάκης

Ιωάννης Τσίμαρης

Ράνια Θρασκιά

ΠΑΙΔΕΙΑ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

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Στέφανος Παραστατίδης

Σωκράτης Κάτσικας

Μιχάλης Αεράκης

Βασίλης Σκουντής

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΘΕΣΜΟΙ

Ευαγγελία Λιακούλη

Χρήστος Κακλαμάνης

Γιάννης Πανούσης

Μανόλης Βελεγράκης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

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