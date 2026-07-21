Τροχαίο στην Πειραιώς: Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ηλικιωμένος
Επανήλθε η κυκλοφορία στο σημείο σύμφωνα με την Τροχαία
Τροχαίο στην Πειραιώς σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στην περιοχή του Κεραμεικού.
Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ από το ΙΧ απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ένας ηλικιωμένος άνδρας.
Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στον απεγκλωβισμό του άνδρα επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Εξαιτίας του συμβάντος είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς, πλέον όμως, έχει δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία, σύμφωνα με την Τροχαία.
πηγή στην Google
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