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ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πειραιώς: Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ηλικιωμένος

Επανήλθε η κυκλοφορία στο σημείο σύμφωνα με την Τροχαία

Τροχαίο στην Πειραιώς: Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ηλικιωμένος
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Τροχαίο στην Πειραιώς σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στην περιοχή του Κεραμεικού.

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ από το ΙΧ απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ένας ηλικιωμένος άνδρας.

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Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στον απεγκλωβισμό του άνδρα επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Εξαιτίας του συμβάντος είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς, πλέον όμως, έχει δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία, σύμφωνα με την Τροχαία.

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