Έλενα Παπαρίζου: Τέλος στη διαμάχη για την μεζονέτα στη Γλυφάδα – Φεύγει από το σπίτι ο Τόνυ Μαυρίδης

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Τόνυ Μαυρίδης κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, βάζοντας τέλος στη μακροχρόνια δικαστική τους διαμάχη για τη μεζονέτα στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», οι δύο πλευρές συμφώνησαν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους μακριά από τις δικαστικές αίθουσες.

Με βάση τη νέα συμφωνία, η κυριότητα του πολυτελούς ακινήτου περνά πλέον εξ ολοκλήρου στην κατοχή της δημοφιλούς τραγουδίστριας. Από την πλευρά του, ο μουσικός παραγωγός αναμένεται να αποχωρήσει οριστικά από το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα και ως επαγγελματικό στούντιο.

Η κόντρα τους είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, καθώς η Έλενα Παπαρίζου αξίωνε χρηματική αποζημίωση για τη χρήση του ακινήτου όλα αυτά τα χρόνια.

«Βγήκε λευκός καπνός, επετεύχθη εξωδικαστική ρύθμιση όλων των ζητημάτων. Και η κ. Παπαρίζου δέχτηκε κάποια από τα ζητούμενα του κ. Μαυρίδη, και το ανάποδο. Η αμοιβαιότητα έφερε τη λύση του ζητήματος. Δεν ξέρω αν ο Τόνυ Μαυρίδης και η Έλενα Παπαρίζου θα παραβρεθούν στην υπογραφή της συμφωνίας.

Αντιμετωπίζει ζήτημα με τον πατέρα του και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Το ακίνητο αυτό θα το αποχωριστεί ο κ. Μαυρίδης, έχουν συντρέξει λόγοι για τους οποίους θα μεταφέρει το στούντιό του. Το ακίνητο θα παραμείνει στην Έλενα Παπαρίζου και ο Τόνυ Μαυρίδης θα πάει σε άλλη κατοικία», δήλωσε στην εκπομπή ο δικηγόρος του Τόνυ Μαυρίδη, Ανδρέας Μήτσαινας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: