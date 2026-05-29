Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της καλοκαιρινής περιοδείας της Έλενας Παπαρίζου έχει ήδη ξεκινήσει, με την αγαπημένη τραγουδίστρια να βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες προκειμένου να παρουσιάσει ένα μοναδικό αποτέλεσμα στις εμφανίσεις που προγραμματίζει σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα, η οποία διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της, μοιράστηκε πρόσφατα με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, δίνοντας στους θαυμαστές της μια μικρή αλλά άκρως εντυπωσιακή γεύση από τις εντατικές πρόβες που πραγματοποιεί.

Στα συγκεκριμένα πλάνα, η Έλενα Παπαρίζου εμφανίζεται εμφανώς ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ, κλέβοντας τις εντυπώσεις με την εξαιρετική φυσική της κατάσταση και την αλλαγή στην εξωτερική της εμφανιση.

Στο βίντεο τη βλέπουμε να βρίσκεται μέσα στο στούντιο μαζί με την ομάδα των χορευτών της, δουλεύοντας με αμείωτο ρυθμό πάνω στις απαιτητικές χορογραφίες και ρυθμίζοντας και τις τελευταίες λεπτομέρειες του προγράμματός της.

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της γράφοντας ότι οι πρόβες συνεχίζονται εντατικά για το καλοκαιρινό tour, ενώ έδωσε το πρώτο επίσημο ραντεβού με το κοινό της για την Κυριακή 31 Μαΐου στην Κατερίνη.

«Πρόβες… πρόβες… Έρχεται το summer tour! Κυριακή 31 Μαΐου τα λέμε στην Κατερίνη», γράφει στην λεζάντα της ανάρτησής της η Έλενα Παπαρίζου.

Έχοντας διαγράψει μια σπουδαία πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, γεμάτη με αμέτρητα διαχρονικά hits, χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, αλλά και τη θρυλική νίκη στη Eurovision που έγραψε ιστορία, η Έλενα Παπαρίζου παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου.

Όλα δείχνουν πως και αυτό το καλοκαίρι η αγαπημένη τραγουδίστρια θα χαρίσει αξέχαστες μουσικές βραδιές στο κοινό, το οποίο ανυπομονεί να την απολαύσει ξανά επάνω στη σκηνή.