Η Lidl έρχεται κεντρικά στο Χαλάνδρι – Πού θα ανοίξει το νέο κατάστημα

Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται σε ένα από τα πιο κεντρικά εμπορικά σημεία του Χαλανδρίου, καθώς η Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να αποκτήσει παρουσία στην περιοχή, δημιουργώντας νέο κατάστημα στην πλατεία Κένεντι, επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο κατάστημα θα στεγαστεί στο ακίνητο όπου μέχρι πρότινος λειτουργούσε κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος. Μάλιστα, ο σχεδιασμός προβλέπει την αξιοποίηση και του γειτονικού ακινήτου, όπου στο παρελθόν στεγαζόταν εστιατόριο McDonald’s, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ενιαίος εμπορικός χώρος μεγαλύτερων διαστάσεων.

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Κατεδάφιση του πρώην McDonald’s

Για την υλοποίηση της επένδυσης, προβλέπεται η κατεδάφιση του κτιρίου που φιλοξενούσε το πρώην McDonald’s και η κατασκευή νέου διώροφου καταστήματος Lidl, το οποίο θα συνδεθεί λειτουργικά με το υφιστάμενο κτίριο του πρώην σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταστήματος που θα εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους του Χαλανδρίου όσο και τις γύρω περιοχές.

Σε κομβικό σημείο της πόλης

Η περιοχή της πλατείας Κένεντι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά σημεία του Χαλανδρίου, με εύκολη πρόσβαση από τη Δουκίσσης Πλακεντίας και τους βασικούς οδικούς άξονες των βορείων προαστίων.

Με την είσοδο της Lidl, το συγκεκριμένο σημείο αναμένεται να αποκτήσει νέα εμπορική δυναμική, μετά την αποχώρηση της ΑΒ Βασιλόπουλος και τη διακοπή λειτουργίας του McDonald’s, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το ακίνητο.

Η επένδυση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης της Lidl Ελλάς στη χώρα, με την αλυσίδα να συνεχίζει την επέκταση του δικτύου της μέσω νέων καταστημάτων και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων σημείων πώλησης.