Έλενα Παπαρίζου: «Είχε ξαναπάει για εξετάσεις με κοιλιακό άλγος» – Η αποκάλυψη του Γιώργου Λιάγκα

Η είδηση της έκτακτης νοσηλείας της Έλενας Παπαρίζου μετά από έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «The Voice» έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους θαυμαστές της. Ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1, προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη σχετικά με την κατάσταση της υγείας της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, η διάγνωση για την Έλενα Παπαρίζου είναι υπερκόπωση, η οποία εκδηλώθηκε με φρικτούς πόνους στην κοιλιακή χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Έλενα Παπαρίζου: Υποβάλλεται συνεχώς σε εξετάσεις μετά τη λιποθυμία στα γυρίσματα του «The Voice» – Τα νεότερα για την υγεία της

Ωστόσο, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε πως δεν είναι η πρώτη φορά που νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα. Η τραγουδίστρια είχε επισκεφθεί ιδιωτικό θεραπευτήριο στα Νότια Προάστια πριν από μερικές εβδομάδες, με παρόμοια συμπτώματα κοιλιακού άλγους, όπου είχε υποβληθεί σε ολιγόωρη νοσηλεία για εξετάσεις.

Ο Γιώργος Λιάγκας, επικαλούμενος πληροφορίες από το ιατρικό περιβάλλον, τόνισε ότι οι προηγούμενες εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι σοβαρό, διαβεβαιώνοντας έτσι το κοινό ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την υγεία της.

«Το έντερο σωματοποιεί το άγχος, όλα τα προβλήματα του κεφαλιού, το στρες. Είναι ο δεύτερος εγκέφαλος του σώματος», εξήγησε ο Γιώργος Λιάγκας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής, η Έλενα Παπαρίζου πιέστηκε λόγω του «The Voice», των εντατικών προβών για την επικείμενη πρεμιέρα της με τον Τάκη Ζαχαράτο στο Nox, καθώς και της υπόλοιπες επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

Ο Γιώργος Λιάγκας κατέληξε λέγοντας πως το κοιλιακό άλγος επανήλθε χθες το πρωί πολύ πιο έντονο, γεγονός που οδήγησε στην έκτακτη νοσηλεία και την ακύρωση των γυρισμάτων του «The Voice», όπου και θα την αντικαταστήσει προσωρινά ο Κωστής Μαραβέγιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: