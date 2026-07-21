Lidl League 2026: Τα κορίτσια αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού

Το Lidl League 2026, η νέα διοργάνωση κοινωνικής ενδυνάμωσης της Lidl Ελλάς, πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου στην Αθήνα.

Με κεντρικό σύνθημα «Ίδιο γήπεδο, ίδιοι κανόνες», το δυναμικό εκπαιδευτικό και αθλητικό τριήμερο έθεσε στο επίκεντρο την κοινωνική ενδυνάμωση των έφηβων αθλητριών, ηλικίας 15-17 ετών, αποδεικνύοντας ότι οι αξίες του γηπέδου αποτελούν πολύτιμα εφόδια για την ίδια τη ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αυλαία άνοιξε την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την επίσημη υποδοχή των αθλητριών στο Lidl House Athens. Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο Μίλτος Φοροζίδης, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, ο οποίος καλωσόρισε θερμά τις δύο φιναλίστ ομάδες του πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος λυκείων στο ποδόσφαιρο κοριτσιών και τους προπονητές τους, τονίζοντας τη σημασία του αθλητισμού και της υγιεινής διατροφής, για τα νέα κορίτσια

Παρούσες στην έναρξη ήταν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νίκη Κεραμέως, οι οποίες συνομίλησαν με τις συμμετέχουσες, τονίζοντας τη σημασία της δημιουργίας ίσων ευκαιριών για τη νέα γενιά γυναικών στον αθλητισμό και την εκπαίδευση

Οι δύο πρώτες ημέρες, 10 και 11 Ιουλίου, φιλοξενήθηκαν στο Lidl House Athens, στη Στοά Αρσακείου και στο Θέατρο Κάρολος Κουν. Τα κορίτσια από τις δύο φιναλίστ ομάδες του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης και Εκπαιδευτήρια “Αυτενεργώ” από το Άργος, συμμετείχαν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα:

● Πάνελ & Ομιλίες: Καταξιωμένες προσωπικότητες όπως ο Γιώργος Καπουτζίδης, Ηθοποιός, Σεναριογράφος και Πρεσβευτής της Lidl Ελλάς, η αθλήτρια Γεωργία Καλτσή, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Δρ. Χρίστος Δήμας, η Διεθνής Διαιτήτρια Ελένη Αντωνίου, η Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ Λώρα Δημητρίου, καθώς και η Γκέλυ Παπαδημητρίου, Head of Talent Development & Engagement της Lidl Ελλάς, ανέλυσαν τη σημασία της κατάρριψης των έμφυλων στερεοτύπων και της ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων.

● Workshops & Διατροφή: Οι συμμετέχουσες παρακολούθησαν εξειδικευμένα εργαστήρια επαγγελματικών δεξιοτήτων από την Αθηνά Πωλίνα Ντόβα, COO & Co-Founder της Owiwi, αθλητικής ψυχολογίας από τη Φρόσω Μήτσιου, καθώς και σεμινάριο για τη συνειδητή διατροφή και ευεξία από τον αθλητικό διατροφολόγο Ιωάννη Τσεκούρα.

● Πολιτισμός & Ορατότητα: Το πρόγραμμα περιέλαβε βιωματική επίσκεψη στο Europa Experience Museum και την προβολή του ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ «Όταν Κανείς δεν Κοιτάζει». Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση για τις προκλήσεις του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, στην οποία συμμετείχαν οι ποδοσφαιρίστριες Χαρούλα Δημητρίου και Σοφία Πελεκούδα, και οι Αριάνα Παπαγιάννη και Χρήστος Στάϊκος από τον ΠΣΑΠΠ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

● Ενδυνάμωση: Οι συμμετέχουσες παρακολούθησαν εξειδικευμένες συζητήσεις, για την ηγεσία με τους Αντώνη Τσαπατάκη, Παραολυμπιονίκη, Παγκόσμιο Πρωταθλητή Κολύμβησης και Πρεσβευτή της Lidl Ελλάς, Έφη Λαζαρίδου, CEO Νέα Γεωργία Νέα Γενιά & Business Coach και Ευάγγελο Καραμούλα, Women’s Football Development Manager της ΕΠΟ. Οι Ράνια Παπαδοπούλου, Youth Climate Diplomacy Forum, Fosbloque, YouTube Creator και Σοφία Τουντούρη Σύμβουλος Επικοινωνίας, AS1/ProSport συζήτησαν για τον ρόλο των social media, ενώ οι Λήδα Τσενέ, Girl Power Academy Greece και η Στέλλα Κάσδαγλη, Co-Founder Women On Top/WHEN εστίασαν στην ομαδικότητα και την ανθεκτικότητα που απαιτεί η εποχή.

Η Κορύφωση στο Γήπεδο

Στις 12 Ιουλίου, η δράση μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Kicks Academy στα Σπάτα, όπου διεξήχθει φιλικός αγώνας, στον οποίο τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή εις μνήμη της αδικοχαμένης έφηβης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ, Άννας Μαρίας Πανταζώνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για τη Lidl Ελλάς, το Lidl League δεν είναι απλώς ένα αθλητικό γεγονός, αλλά μια έμπρακτη δέσμευση απέναντι στη συμπερίληψη, τη διαφορετικότητα και την ανάδειξη του γυναικείου ταλέντου. Θέλουμε να δώσουμε στη νέα γενιά γυναικών τα εφόδια να διεκδικήσουν τη θέση που τους αξίζει, καταρρίπτοντας κάθε “γυάλινη οροφή”», δήλωσε ο Μίλτος Φοροζίδης, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

Η διοργάνωση έλαβε χώρα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα από το Lidl League 2026 η Lidl Ελλάς επισφραγίζει τον κοινωνικό της ρόλο, επενδύοντας σταθερά σε πρωτοβουλίες που προάγουν έναν δικαιότερο κόσμο με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Δείτε φωτογραφίες: