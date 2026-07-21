388 νέες κάμερες στα φανάρια της Αττικής – Σε ποιους δρόμους θα μπουν

Ακόμη 388 κάμερες έχουν τοποθετηθεί και θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα στην Αθήνα για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο κ. Παπαστεργίου μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης (21/7) υπογράμμισε οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί και το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία. «Τοποθετήθηκαν και θα λειτουργήσουν προκειμένου να γλιτώσουμε από την πιο επικίνδυνη των παραβάσεων, την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Επιμένω πως είναι σημαντικό να νιώθουμε ασφαλείς» τόνισε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαστεργίου, έως τώρα έχουν καταγραφεί από τις κάμερες περίπου 4.000 περιστατικά παραβίασης κόκκινου, ενώ οι κλήσεις φτάνουν στους παραβάτες μέσα σε λίγες ώρες. Όσον αφορά τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν διάφορες παραβάσεις όπως παραβίαση κόκκινου, χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης, κράνους κ.ά., ο υπουργός ανέφερε πως λειτουργούν σε Συγγρού, Μεσογείων και Βουλιαγμένης, και πως το επόμενο διάστημα θα μπουν δύο ακόμα.

Ερωτώμενος για το αν γίνονται λάθη από τα στοιχεία που λαμβάνουν από τις κάμερες οι Αρχές, ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε: «Υπήρχε το 0,7% των κλήσεων που έγιναν δεκτές οι ενστάσεις -στην πρώτη φάση μέχρι να ρυθμιστεί το σύστημα και να μάθουν οι άνθρωποι πώς να το χειρίζονται-, το τελευταίο διάστημα δεν έχει καταγραφεί τέτοια περίπτωση.