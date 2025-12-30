Έλενα Ακρίτα: “Ραγίζει” καρδιές η πρώτη της ανάρτηση μετά την κηδεία της μητέρας της, Σύλβας (pic)

Η Έλενα Ακρίτα αποχαιρέτησε τη μητέρα της, Σύλβα, με έναν τρόπο που συγκίνησε βαθιά τους διαδικτυακούς της φίλους. Λίγες ώρες μετά την εξόδιο ακολουθία για την ιστορική πολιτικό, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 23 Δεκεμβρίου σε ηλικία 97 ετών, η κόρη της επέλεξε να μοιραστεί μια προσωπική και νοσταλγική στιγμή μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η γνωστή δημοσιογράφος και συγγραφέας ανάρτησε στο Facebook μια φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια, στην οποία ποζάρει δίπλα στη μητέρα της.

Την εικόνα συνόδευσε με τους εμβληματικούς στίχους από «Το όνειρο» του Δήμου Μούτση, αποτίοντας έναν τρυφερό φόρο τιμής στη γυναίκα που υπήρξε πυλώνας στη ζωή της.

«Κι ύστερα χάθηκες μακριά, χάθηκες σ’ ολάνθιστα περιβόλια, παρέα με τους δερβίσηδες γύρω από τη φωτιά, χορεύοντας και τραγουδώντας», έγραψε η Έλενα Ακρίτα.

Δείτε παρακάτω την ανάρτησή της:

Να θυμίσουμε ότι η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα, ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού, τελέστηκε τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Η Έλενα Ακρίτα, εμφανώς συντετριμμένη, έφτασε στο κοιμητήριο έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Παύλο Αρζόγλου, και τον σύζυγό της, Γιώργο Κυρίτση, για να πει το τελευταίο «αντίο» στην εμβληματική μορφή της ελληνικής πολιτικής σκηνής που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή.