Δήμος Βερύκιος προς Γιώργο Λιάγκα: «Φίδια υπάρχουν πολλά»

Ο Δήμος Βερύκιος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό», όπου αναφέρθηκε στις σχέσεις του με τον Γιώργο Λιάγκα, το ενδεχόμενο να παρουσιάσει δική του εκπομπή, καθώς και στους influencers που κερδίζουν μεγάλα ποσά από διαφημίσεις στα social media.

Αρχικά, μίλησε για τον Γιώργο Λιάγκα: «Ο μόνος που δεν έχω τσακωθεί είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Ο λόγος ο δικός μου με τον λόγο τον δικό του είναι παρεξηγήσιμοι. Τον θεωρώ μια μονάδα της τηλεόρασης και τον συμπαθώ και ίσως γιατί όλοι πέφτουν πάνω να τον πλακώσουν. Το θέμα είναι να περνάς καλά στη δουλειά σου. Φίδια υπάρχουν πολλά. Νομίζεις Γιώργο μου ότι εσύ δεν έχεις δίπλα σου φίδια;».

Σε ερώτηση για την Ιωάννα Τούνη, ο Βερύκιος φάνηκε να μην γνωρίζει την influencer: «Ποια είναι η κυρία δεν την ξέρω, ειλικρινά δεν την ξέρω. Τι είναι; Δεν είμαι με αυτά τα συστήματα τα καινούργια. Εγώ είμαι της παραδοσιακής δημοσιογραφίας και της ερευνητικής και της μάχιμης».

Για τους influencers κατέληξε: «Το έξυπνο πουλάκι από τη μύτη πιάνεται. Αυτά τα θεωρώ πουλάκια και έχουν ημερομηνία λήξης. Η ζωή είναι μαραθώνιος, δεν είναι 100άρι».