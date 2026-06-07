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LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Περιπέτεια το βράδυ του Σαββάτου 6/6 για το ζευγάρι (Φωτογραφία)

Η ανάρτηση για την Φούσκα

Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Περιπέτεια το βράδυ του Σαββάτου 6/6 για το ζευγάρι (Φωτογραφία)
Giorgos Liagas - MARIA ANTONA / Instagram
Γεράσιμος Λυμπέρης

Τη δική τους περιπέτεια έζησαν το βράδυ του Σαββάτου 6/6 ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στα social media η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός τόνισε ότι το αυτοκίνητο της έπαθε βλάβη, ενώ ήταν σε έξοδο.

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«Η Φούσκα μου είναι από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα δίπλα μου. Με ακολουθεί σε όλες τις δουλειές μου, σε κάθε βήμα της ημέρας, χωρίς παράπονο και με απίστευτη υπομονή. Ό,τι κι αν κάνω, όπου κι αν βρίσκομαι, είναι εκεί, πιστή και αφοσιωμένη. Τα ζώα αγαπούν αληθινά, χωρίς συμφέρον, χωρίς όρους και χωρίς να ζητούν αντάλλαγμα. Σου χαρίζουν την καρδιά τους ολόκληρη και σε κάνουν να νιώθεις πως δεν είσαι ποτέ μόνος. Σε λατρεύω φουσκίτσα μου» ανέφερε αρχικά η Μαρία Αντωνά για να προσθέσει:

Φωτογραφία

«Φωτογραφία πριν από λίγο ενώ είχαμε και βλάβη στο αυτοκίνητο… την πήρε ο ύπνος όσο περιμέναμε».

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