Δημήτρης Κόκοτας: Συγκινεί η σύζυγός του – «Να γίνουμε όλοι λίγο σαν εκείνον»

Με λόγια γεμάτα αγάπη μίλησε η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη, στο Live News για τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή και δημιούργησε την οικογένειά της.

Μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή σε ηλικία 57 ετών, η σύζυγός του θέλησε να αναδείξει τις αξίες που, όπως είπε, τον χαρακτήριζαν σε όλη τη διαδρομή του.

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«Αν μπορούμε να γίνουμε όλοι λίγο σαν εκείνον, να είμαστε ευγενικοί και να συγχωρούμε», ανέφερε, περιγράφοντας με λίγες λέξεις την καλοσύνη και τη στάση ζωής του Δημήτρη Κόκοτα.

Η μακρά μάχη που έδωσε

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, έπειτα από μακροχρόνια νοσηλεία στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Ο τραγουδιστής νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024, μετά το οξύ έμφραγμα και την ανακοπή καρδιάς που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια πρόβας για το «J2US».

Σε όλο αυτό το δύσκολο διάστημα, η Κατερίνα Πετράκη παρέμενε στο πλευρό του, εκφράζοντας επανειλημμένα την ελπίδα της οικογένειας ότι εκείνος θα κατάφερνε να επιστρέψει στο σπίτι τους.

Το νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε την τελευταία του πνοή στις 15:30 της Τρίτης, έπειτα από τη μακρά μάχη που έδωσε.

Το μήνυμα της συζύγου του αποτυπώνει την παρακαταθήκη που, για τους δικούς του ανθρώπους, δεν περιορίζεται στη μουσική του: την ευγένεια, τη συγχώρεση και την καλοσύνη με την οποία αντιμετώπιζε τους ανθρώπους γύρω του.