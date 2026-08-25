Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών

Πέθανε ο γνωστός τραγουδιστής, Δημήτρης Κόκοτας, γιος του επίσης αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός τραγουδιστής στις 28 Μαρτίου 2024 υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό σόου «J2US».

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Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν μέχρι και σήμερα, έχοντας συμπληρώσει πάνω από δύο χρόνια νοσηλείας.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 1968 και μεγάλωσε στην Κηφισιά. Ήταν γιος του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, μία από τις χαρακτηριστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, και από μικρός βρέθηκε κοντά στη μουσική.

Παρότι το επώνυμό του ήταν ήδη ιδιαίτερα βαρύ στον χώρο, επιδίωξε να διαμορφώσει τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα. Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε κατά τη δεκαετία του 1990, όταν τα τραγούδια του γνώρισαν σημαντική επιτυχία και τον καθιέρωσαν στη νεότερη λαϊκή σκηνή.

Η συνεργασία με τον Φοίβο και οι «Διαδόσεις»

Η δισκογραφική του πορεία ξεκίνησε ουσιαστικά το 1993, με την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού άλμπουμ του, με τίτλο «Διαδόσεις». Τη μουσική και τους στίχους υπέγραφε ο Φοίβος, με τον οποίο ο Δημήτρης Κόκοτας ανέπτυξε μία από τις πρώτες σημαντικές συνεργασίες της καριέρας του.

Από τον δίσκο ξεχώρισαν τραγούδια όπως:

«Διαδόσεις» «Αυτά τα χείλια» «Άντε γεια μας» «Κι αν σ’ αγαπώ» «Γιατί»

Η επιτυχία του πρώτου άλμπουμ άνοιξε τον δρόμο για τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά του, τη «Συνείδηση», που κυκλοφόρησε το 1995, επίσης σε μουσική και στίχους του Φοίβου.

Ο δίσκος έγινε πλατινένιος και περιλάμβανε ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, μεταξύ των οποίων τα τραγούδια «Λιώνω», «Γιατί με τυραννάς», «Ανεμώνα» και «Σ’ ένα τηλεφώνημα».

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Η επιτυχημένη πορεία στη δεκαετία του 1990

Το 1997 ακολούθησε το άλμπουμ «Αχαριστία», από το οποίο ξεχώρισαν το ομώνυμο τραγούδι, η «Πορσελάνη», το «Πώς να φανταστώ» και το «Της τα συγχωρώ».

Στη συνέχεια κυκλοφόρησε τους δίσκους «Για μένα» το 1998 και «Σε ρεύματα αντίθετα» το 1999, συνεχίζοντας τη δυναμική παρουσία του στη δισκογραφία και στα νυχτερινά κέντρα.

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Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και η διπλή συλλογή «28 Μεγάλες Επιτυχίες», η οποία συγκέντρωνε πολλά από τα τραγούδια που είχαν σημαδέψει την πορεία του μέχρι τότε.

Η δισκογραφική παρουσία του συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια με τα άλμπουμ:

«Ολόψυχα δικός σου» το 2002 «Ένα» το 2003 «Απρόσμενη αγάπη» το 2004 «Άμα δε σε δω απόψε» το 2007

Τα επόμενα χρόνια επανήλθε και με νεότερες εκτελέσεις παλαιότερων επιτυχιών του, όπως τα «Γιατί με τυραννάς» και «Αυτά τα χείλια».

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Οι συνεργασίες του με γνωστά ονόματα

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε επί σκηνής με σημαντικούς εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού, μεταξύ των οποίων η Μαρινέλλα, ο Πασχάλης Τερζής, ο Βασίλης Καρράς, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας και η Κωνσταντίνα.

Είχε εμφανιστεί επίσης μαζί με τον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα. Παρότι οι δύο καλλιτέχνες ανήκαν σε διαφορετικές μουσικές γενιές, ο Δημήτρης μιλούσε πάντοτε με βαθύ σεβασμό για τη διαδρομή και την καλλιτεχνική κληρονομιά του πατέρα του.

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Η δική του φωνή και το λαϊκό ύφος των τραγουδιών του συνδέθηκαν κυρίως με τη μουσική πραγματικότητα της δεκαετίας του 1990. Κομμάτια όπως τα «Ανεμώνα», «Λιώνω», «Διαδόσεις», «Γιατί με τυραννάς» και «Αχαριστία» παρέμειναν αναγνωρίσιμα και συνέχισαν να ακούγονται και αρκετά χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία τους.

Η σύζυγος και η κόρη του

Στην προσωπική του ζωή, ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Κόκοτα, με την οποία απέκτησαν μία κόρη.

Ο τραγουδιστής κρατούσε γενικά την οικογενειακή ζωή του μακριά από τη δημοσιότητα. Η σύζυγος και η κόρη του βρέθηκαν σταθερά στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειας της υγείας του.

Το έμφραγμα κατά τις πρόβες του J2US

Στις 28 Μαρτίου 2024, ενώ βρισκόταν σε πρόβα για το τηλεοπτικό σόου J2US, ο Δημήτρης Κόκοτας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή.

Ακολούθησε μία μακρά και δύσκολη περίοδος νοσηλείας και αποκατάστασης. Η οικογένειά του παρέμεινε διαρκώς κοντά του, αποφεύγοντας τις υπερβολές και ενημερώνοντας με προσοχή για την εξέλιξη της κατάστασής του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του τραγούδια που συνδέθηκαν στενά με το ελληνικό λαϊκό ρεπερτόριο της δεκαετίας του 1990.