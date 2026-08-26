Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: «Ελάτε, ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά» – Η κλήση της κόρης στην Αστυνομία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου ένας 53χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι την 44χρονη εν διαστάσει σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου, η δολοφονία σημειώθηκε ανήμερα των γενεθλίων της ανήλικης κόρης του ζευγαριού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 44χρονη, η οποία εργαζόταν εποχικά και δεν ζούσε πλέον μαζί με τον 53χρονο, είχε επιστρέψει στο χωριό προκειμένου να γιορτάσει μαζί με την οικογένειά της τα γενέθλια του παιδιού της.

«Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά»

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σπίτι βρίσκονταν τα τρία παιδιά της οικογένειας. Μία από τις ενήλικες κόρες φέρεται να ειδοποίησε τις Αρχές, αναφέροντας: «Ελάτε, ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά».

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το σοβαρότερο τραύμα της εντοπίστηκε στον λαιμό, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Δείτε το ρεπορτάζ του Live News:

Αυτοτραυματίστηκε και ήπιε πετρέλαιο

Μετά τη δολοφονία της 44χρονης, ο 53χρονος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα και να ήπιε πετρέλαιο, επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τον χώρο του εγκλήματος οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν δύο μαχαίρια, τα οποία πρόκειται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Η καταγγελία της 44χρονης το 2022

Ο 53χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Το καλοκαίρι του 2022, όταν το ζευγάρι βρισκόταν στο Ηράκλειο της Κρήτης, η 44χρονη είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για απειλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας είχε τότε συλληφθεί, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση της Δικαιοσύνης.

Την προανάκριση για τη γυναικοκτονία διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.