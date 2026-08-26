Κώστας Πρέκας: Έγινε 85 ετών – Η φωτογραφία του στον Πειραιά το 1972

Τα 85α γενέθλιά του γιόρτασε την Τετάρτη 26 Αυγούστου ο Κώστας Πρέκας, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, ήρθε ξανά στο προσκήνιο μία φωτογραφία του από το 1972, τραβηγμένη στον Πειραιά, όταν βρισκόταν ήδη στην κορυφαία περίοδο της κινηματογραφικής του διαδρομής.

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Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, ο Κώστας Πρέκας εμφανίζεται σε ηλικία 31 ετών, έχοντας ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους γοητευτικότερους πρωταγωνιστές της εποχής.

Από τον αθλητισμό στη μεγάλη οθόνη

Ο Κώστας Πρέκας γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1941 στο Αιγάλεω και πριν αφοσιωθεί στην υποκριτική είχε σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στον αθλητισμό.

Υπήρξε αθλητής του Ολυμπιακού στην υδατοσφαίριση και πρωταθλητής Ελλάδας στις καταδύσεις, κατακτώντας διακρίσεις επί σειρά ετών.

Στη συνέχεια σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη και το 1964 πραγματοποίησε την πρώτη του θεατρική εμφάνιση στις «Τρεις Αδελφές» του Άντον Τσέχοφ, με τον θίασο του Κώστα Μουσούρη.

Οι ταινίες που σημάδεψαν την πορεία του

Η επιβλητική παρουσία του και η υποκριτική του δεινότητα τον καθιέρωσαν ως έναν από τους χαρακτηριστικούς ζεν πρεμιέ του ελληνικού σινεμά.

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Το 1968 κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία «Στα σύνορα της προδοσίας».

Ανάμεσα στις γνωστότερες κινηματογραφικές του εμφανίσεις βρίσκονται οι ταινίες «Οι κυρίες της αυλής», «Η ζούγκλα των πόλεων», «Εσχάτη προδοσία» και «Ο επαναστάτης Ποπολάρος».

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Παράλληλα, ανέπτυξε μακρά θεατρική πορεία, συνεργάστηκε με σημαντικούς θιάσους και το 1971 δημιούργησε τον δικό του, ανεβάζοντας έργα του κλασικού ρεπερτορίου.

Η φωτογραφία από τον Πειραιά του 1972 αποτελεί ένα στιγμιότυπο από μία εποχή κατά την οποία ο Κώστας Πρέκας βρισκόταν ανάμεσα στα πιο δημοφιλή πρόσωπα του ελληνικού θεάματος.