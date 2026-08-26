Δημήτρης Κόκοτας: Το «ροζ σκάνδαλο» που κατέρρευσε στο δικαστήριο – Το χρονικό της υπόθεσης

Ο θάνατος του Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία 57 ετών επαναφέρει στη μνήμη, εκτός από τις μεγάλες επιτυχίες του, μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του: την πολύκροτη δικαστική υπόθεση που απασχόλησε επί δύο χρόνια τη δημοσιότητα και ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη αθώωσή του.

Ήταν μια ιστορία που ξέσπασε το 1999, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Δημήτρης Κόκοτας βρισκόταν στο απόγειο της δημοφιλίας του. Το όνομά του, μαζί με εκείνα άλλων αναγνωρίσιμων προσώπων από τον χώρο του τραγουδιού, της μόδας και των επιχειρήσεων, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο ενός σκανδάλου με εξαιρετικά βαριές καταγγελίες.

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Για δύο χρόνια ο τραγουδιστής υποστήριζε σταθερά ότι δεν είχε καμία σχέση με όσα του αποδίδονταν. Η τελική κρίση της Δικαιοσύνης ήρθε τον Οκτώβριο του 2001, όταν το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας τον αθώωσε ομόφωνα.

Οι καταγγελίες που προκάλεσαν σάλο το 1999

Η υπόθεση άρχισε όταν ο Αιγύπτιος Γιασέρ Χαμάντα και ο Τζανέτος Τσαπατσάρης, ο οποίος βρισκόταν τότε κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού, προχώρησαν σε καταγγελίες ενώπιον της Ασφάλειας.

Στους ισχυρισμούς τους ενέπλεξαν γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο σε υπόθεση που αφορούσε καταγγελλόμενες σεξουαλικές πράξεις και ναρκωτικές ουσίες.

Μεταξύ των προσώπων που παραπέμφθηκαν σε δίκη ήταν οι τραγουδιστές Δημήτρης Κόκοτας και Γιώργος Μαζωνάκης, ο σχεδιαστής μόδας Φιλήμων Φαλκονάκης, ο στυλίστας Κωνσταντίνος Κασπίρης, ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κωστόπουλος και ο εφοπλιστής Γιάννης Μαυρής.

Η υπόθεση έλαβε τεράστια έκταση στα μέσα ενημέρωσης της εποχής και έμεινε γνωστή με τον όρο «ροζ σκάνδαλο». Ωστόσο, όσα καταγγέλθηκαν δεν επιβεβαιώθηκαν στη δικαστική διαδικασία.

Η μεγάλη ανατροπή μέσα στη δικαστική αίθουσα

Η υπόθεση άρχισε να ανατρέπεται κατά την ακροαματική διαδικασία, όταν ο Γιασέρ Χαμάντα ανακάλεσε κρίσιμο μέρος των αρχικών του ισχυρισμών.

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Όπως κατέγραφε στις 17 Οκτωβρίου 2001 η Καθημερινή, ο νεαρός Αιγύπτιος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι τους δύο τραγουδιστές και τον εφοπλιστή που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση «δεν τους έχει συναντήσει ποτέ».

Η συγκεκριμένη δήλωση αποδυνάμωσε καθοριστικά το κατηγορητήριο, καθώς οι δύο καταγγέλλοντες αποτελούσαν ουσιαστικά τους μοναδικούς μάρτυρες κατηγορίας.

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Παράλληλα, οι καταθέσεις τους παρουσίαζαν συνεχείς διαφοροποιήσεις, γεγονός που βάρυνε αποφασιστικά στην αξιολόγησή τους από το δικαστήριο.

Η ομόφωνη αθώωση του Δημήτρη Κόκοτα

Στις 18 Οκτωβρίου 2001 γράφτηκε ο επίλογος της υπόθεσης. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας έκρινε ομόφωνα αθώους όλους τους κατηγορουμένους.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που δημοσίευσαν τότε Τα Νέα, οι δικαστές έκριναν ότι οι μεταβαλλόμενες καταθέσεις των δύο βασικών μαρτύρων δεν ήταν πειστικές και ότι τα στοιχεία δεν επαρκούσαν για να αποδειχθεί το βαρύ κατηγορητήριο.

Ο Δημήτρης Κόκοτας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αποχώρησαν από το δικαστήριο δικαιωμένοι, έπειτα από δύο χρόνια κατά τα οποία δήλωναν ότι δεν είχαν καμία σχέση με όσα τους αποδίδονταν.

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Αθώοι κρίθηκαν και οι δύο αρχικοί καταγγέλλοντες, οι οποίοι ήταν επίσης κατηγορούμενοι στην ίδια διαδικασία.

Μία υπόθεση που έκλεισε οριστικά με τη λέξη «αθώος»

Χρόνια αργότερα, σε αναδρομικό δημοσίευμά του για υποθέσεις ναρκωτικών στον καλλιτεχνικό χώρο, Το Βήμα αναφέρθηκε ξανά στην ιστορία, σημειώνοντας ρητά ότι τον Οκτώβριο του 2001 όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν αθωωθεί ομόφωνα.

Η δικαστική απόφαση υπήρξε σαφής: οι καταγγελίες δεν αποδείχθηκαν και οι μαρτυρίες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η υπόθεση δεν κρίθηκαν αξιόπιστες.

Για τον Δημήτρη Κόκοτα, η περίοδος εκείνη αποτέλεσε μια σκληρή προσωπική και επαγγελματική δοκιμασία, η οποία έκλεισε οριστικά με την πλήρη δικαστική του δικαίωση.

Με αφορμή τον θάνατό του, το συγκεκριμένο κεφάλαιο δεν ανασύρεται για να αναπαραγάγει τους ισχυρισμούς που τον στιγμάτισαν, αλλά για να αποτυπώσει ολόκληρη την ιστορία μέχρι το τέλος της: την ανάκληση, την κατάρρευση του κατηγορητηρίου και την ομόφωνη αθώωσή του.

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