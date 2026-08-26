Την Παρασκευή στην Αγία Βαρβάρα η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα

Το τελευταίο “αντίο” στον Δημήτρη Κόκοτα, που πέθανε σε ηλικία 57 ετών, θα πουν συγγενείς και φίλοι την Παρασκευή, 27 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι, η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, μετά από απόφαση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

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Ο γνωστός τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών μετά από γενναία μάχη που έδωσε καθώς νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024 στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» μετά από έμφραγμα.

Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον Δημήτρη Κόκοτα θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον ιερό ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα.