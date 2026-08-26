Τέλος ο Βιλένα από τον Παναθηναϊκό – Συνεχίζει στη Βίλεμ ΙΙ

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Τόνι Βιλένα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βίλεμ ΙΙ, επιστρέφοντας στην πατρίδα του.

Ο Ολλανδός μέσος αποχωρεί από τους «πράσινους» έπειτα από μία τριετία, έχοντας μείνει εκτός αγωνιστικών πλάνων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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Για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του, η διοίκηση του Παναθηναϊκού κατέβαλε μέρος των αποδοχών που προβλέπονταν για το τελευταίο έτος του συμβολαίου του.

Η παρουσία του Βιλένα στον Παναθηναϊκό

Ο Τόνι Βιλένα εντάχθηκε στο «τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2023. Συνολικά φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε 47 αγώνες, σημειώνοντας ένα γκολ.

Κατά την παρουσία του στην Αθήνα κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας του 2024, ενώ πλέον επιστρέφει στην Ολλανδία για λογαριασμό της Βίλεμ ΙΙ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε επίσημα την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Τόνι Βιλένα στη Βίλεμ ΙΙ.

Ο Ολλανδός χαφ εντάχθηκε στο Τριφύλλι το καλοκαίρι του 2023 και φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας σε 47 αγώνες, σκοράροντας ένα γκολ, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024.

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Τόνι, σ’ ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια!».