Καίτη Γαρμπή για Δημήτρη Κόκοτα: “2,5 χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα”

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από την ζωή και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, με ανθρώπους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του να αδυνατούν να πιστέψουν πως η μεγάλη μάχη που έδινε εδώ και δυόμισι χρόνια έφτασε στο τέλος της.

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Δημήτρη Κόκοτα δημόσια ήταν και η Καίτη Γαρμπή. Η τραγουδίστρια είχε γνωρίσει τον τραγουδιστή για πολλά χρόνια και είχε μοιραστεί μαζί του στιγμές τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

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Μέσα από μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Καίτη Γαρμπή εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του συναδέλφου και φίλου της. “Δημήτρη μου… Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα. Το πιστέψαμε, το ευχηθήκαμε, το προσευχηθήκαμε”, έγραψε.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

“Σήμερα αποχαιρετώ ένα υπέροχο πλάσμα, έναν αγαπημένο συνάδελφο, ένα καλό παιδί. Θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου. Καλό ταξίδι”, ανέφερε χαρακτηριστικά η Καίτη Γαρμπή.

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας ήρθε λίγες ώρες μετά την είδηση ότι ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Ο τραγουδιστής νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια των προβών για το «Just the 2 of Us».