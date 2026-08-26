Ντόλι Πάρτον: Ποιο είναι το μυστικό τραγούδι της που θα παραμείνει κρυμμένο μέχρι το 2046

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, όμως η μουσική της θα συνεχίσει να μας επιφυλάσσει εκπλήξεις για πολλά ακόμη χρόνια. Η πασίγνωστη τραγουδίστρια είχε φροντίσει πριν από αρκετό καιρό να αφήσει πίσω της ένα ιδιαίτερο «δώρο» για τις επόμενες γενιές, που δεν είναι άλλο από ένα τραγούδι που η ίδια ηχογράφησε το 2015 και μέχρι σήμερα δεν έχει ακούσει κανείς.

Το κομμάτι έχει τον τίτλο “My Place in History” και δημιουργήθηκε με αφορμή τα εγκαίνια του DreamMore Resort στο Dollywood. Αντί να το κυκλοφορήσει η Ντόλι Πάρτον αποφάσισε να το κλείσει σε μια ειδική ξύλινη κάψουλα, ή αλλιώς “Dream Box”. Σύμφωνα με τις οδηγίες της, το κουτί δεν θα ανοίξει πριν από τις 19 Ιανουαρίου 2046, ημερομηνία κατά την οποία θα συμπλήρωνε τα 100 της χρόνια.

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Μάλιστα, η Ντόλι Πάρτον είχε σκεφτεί ακόμη και το ενδεχόμενο η τεχνολογία να έχει αλλάξει εντελώς μέχρι τότε. Γι’ αυτό μέσα στην κάψουλα τοποθέτησε μαζί με την ηχογράφηση ένα CD player και ένα κασετόφωνο, ώστε το τραγούδι να μπορεί να αναπαραχθεί όταν έρθει η ώρα.

Η ίδια είχε μιλήσει για το συγκεκριμένο τραγούδι σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην Kelly Clarkson το 2022. Και όπως είχε παραδεχτεί τότε η Ντόλι Πάρτον, το να γνωρίζει ότι έχει ένα τραγούδι κλειδωμένο και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει δεν ήταν καθόλου εύκολο. Μάλιστα είχε αποκαλύψει πως πολλές φορές σκεφτόταν να ανοίξει το κουτί νωρίτερα, καθώς θεωρούσε ότι είχε δημιουργήσει ένα πολύ καλό τραγούδι. Παράλληλα, είχε εκφράσει την ανησυχία της για το αν η ηχογράφηση θα διατηρηθεί σε καλή κατάσταση μέχρι την ημερομηνία που είχε ορίσει.