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ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «τρομοκρατική» την φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση Palestine Action

Αυτή η φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση κατηγορείται ότι «παρείχε σημαντική βοήθεια (...) σε τρομοκρατική ενέργεια ή για την υποστήριξή της»

ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «τρομοκρατική» την φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση Palestine Action
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Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν σήμερα «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» την Palestine Action, που έχει έδρα τη Βρετανία και μια ιταλική ακροαριστερή ομάδα.

Αυτή η φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση, την οποία η βρετανική κυβέρνηση χαρακτήρισε «τρομοκρατική» οργάνωση το 2025, κατηγορείται ότι «παρείχε σημαντική βοήθεια (…) σε τρομοκρατική ενέργεια ή για την υποστήριξή της», ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, τονίζοντας ότι επέβαλε κυρώσεις κατά της οργάνωσης.

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Παράλληλα, στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον μπήκε και η ιταλική Autistici/Inventati (A/I Collective), την οποία χαρακτήρισε «εξτρεμιστική ομάδα που δημιουργεί και διαχειρίζεται την ψηφιακή υποδομή βίαιων πυρήνων Antifa και άλλων ακροαριστερών μαχητών σε όλο τον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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