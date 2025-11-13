Ένα ιδιαίτερα αγαπητό στους θαυμαστές τους ντουέτο χάρισαν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και ο τραγουδιστής Νίνο. Οι δύο άνδρες, που συνδέονται με στενή φιλία πολλών ετών, μοιράστηκαν ένα κοινό μουσικό στιγμιότυπο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί τα τελευταία 24ωρα, ο Νίνο και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φαίνονται να κάθονται δίπλα σε ένα αρμόνιο και να ερμηνεύουν μαζί το τραγούδι «Αλήτης» του τραγουδιστή, το οποίο φαίνεται να είναι αγαπημένο του προέδρου της «πράσινης» ΚΑΕ.

Η στενή σχέση των δύο είναι γνωστή, καθώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συχνά αναφέρεται στα social media του με αναρτήσεις που περιλαμβάνουν τραγούδια του Νίνο.

Μάλιστα, ο τραγουδιστής, έπειτα από προτροπή του επιχειρηματία, έγραψε και ένα τραγούδι αφιερωμένο στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, με τίτλο «Μέχρι τέλους».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: