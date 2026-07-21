Eurostat: Πρώτη στην ΕΕ η Ελλάδα στον περιορισμό του δημόσιου χρέους – Μείωση 9,4% το 2026

Στη κορυφή της λίστας των κρατών της ΕΕ σχετικά με την ρυθμό μείωσης του δημόσιου χρέους βρίσκεται η Ελλάδα για το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε μόλις έναν χρόνο, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες, επίδοση που δεν έχει αντίστοιχη στην ΕΕ, ενώ η συνολική αποκλιμάκωση από το υψηλό της πανδημίας αγγίζει πλέον τις 69,4 μονάδες.

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Παρότι η χώρα εξακολουθεί να εμφανίζει το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η απόσταση από τις υπόλοιπες υπερχρεωμένες οικονομίες μειώνεται σταθερά, με το οικονομικό επιτελείο να εκτιμά ότι η Ελλάδα σύντομα θα πάψει να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθεί με το πρώτο τρίμηνο του 2021, όταν, στο απόγειο της πανδημίας, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ είχε εκτοξευθεί στο 212,9%. Μέσα σε πέντε χρόνια η Ελλάδα έχει περιορίσει τον συγκεκριμένο δείκτη κατά σχεδόν 70 ποσοστιαίες μονάδες, επίδοση που, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Η ελληνική επίδοση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τη Eurostat, 19 από τα 27 κράτη-μέλη κατέγραψαν αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξηθεί κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα. Μόλις οκτώ χώρες εμφάνισαν μείωση του δείκτη, με την Ελλάδα να καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση.