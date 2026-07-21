Traffic Commander: Το νέο σύστημα κίνησης που φέρνει η ΕΛΑΣ στην Αθήνα – Το «πράσινο κύμα», τα drones και η σύνδεση με την ομάδα Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.

Το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας Traffic Commander στους δρόμους της Αθήνας παρουσιάστηκε σήμερα, στις εγκαταστάσεις του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ), στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).

Πρόκειται για νέο σύστημα που επεξεργάζεται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από πολλαπλές πηγές, όπως κάμερες κυκλοφορίας, drones, δεδομένα κυκλοφορίας, τροχαία συμβάντα και καιρικές συνθήκες. Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Θανάσης Κάμπρας, χαρακτήρισε το Traffic Commander ακόμη ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα επιχειρησιακό εργαλείο που δημιουργήθηκε με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στους δεδομένα δύσκολους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

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Όπως ανέφερε, η Αττική αποτελεί μία από τις πλέον σύνθετες περιοχές κυκλοφοριακής διαχείρισης στην Ευρώπη, καθώς εξυπηρετεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια κατοίκους. Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ότι το Traffic Commander διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα, αξιοποιώντας πληροφορίες από 24 διαφορετικές πηγές δεδομένων, τις οποίες συνδυάζει σε μία ενιαία επιχειρησιακή εικόνα για τους αξιωματικούς του ΘΕΠΕΚ.

Ο κ. Κάμπρας υπογράμμισε ότι το νέο σύστημα «δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη ψηφιακή εφαρμογή», αλλά έναν μηχανισμό που μετατρέπει τον μεγάλο όγκο πληροφοριών σε χρήσιμη επιχειρησιακή γνώση με στόχο την γρηγορότερη επέμβαση των αρχών.

Ο επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης του Traffic Commander, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αναστάσιος Καλαϊτζίδης, περιέγραψε την αρχιτεκτονική, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες μελλοντικής εξέλιξης του συστήματος, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν είναι ένας ακόμη χάρτης κυκλοφορίας. Είναι ένα σύστημα που μετατρέπει την εικόνα της πόλης σε επιχειρησιακή γνώση και την επιχειρησιακή γνώση σε αποτελεσματικότερη δράση».

Τέλος, ο προϊστάμενος του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεοφάνης Αναγνώστου, παρουσίασε τη λειτουργία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες, δίνοντας βιωματική εμπειρία των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Traffic Commander στους παρευρισκόμενους.

Ειδικότερα, σε πραγματικό χρόνο εντοπίστηκε πρόβλημα στο οδικό δίκτυο, κινητοποιήθηκαν άμεσα περιπολία και πτητικό μέσο (drone) και επιτηρήθηκε η εξέλιξη της κατάστασης μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, ο Β΄ Υπαρχηγός, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί του Σώματος, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η Διευθύντρια ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας & Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής, ο προϊστάμενος του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας & Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, ο επικεφαλής του Τμήματος Συγκοινωνιολόγων Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής, η εκπρόσωπος της «Google Head of Public Sector Google Cloud».

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Λίγα Λόγια για το Traffic Commander:

Αποτελεί το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης και υποστήριξη του συντονισμού των διαθέσιμων δυνάμεων.

Αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από επιστημονικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς εξωτερικούς αναδόχους και χωρίς πρόσθετη δαπάνη ανάπτυξης, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού, γεωχωρικής ανάλυσης και επιχειρησιακής διαχείρισης.

χωρίς εξωτερικούς αναδόχους και χωρίς πρόσθετη δαπάνη ανάπτυξης, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού, γεωχωρικής ανάλυσης και επιχειρησιακής διαχείρισης. Σχεδιάστηκε ειδικά για την υποστήριξη της Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ., της νέας επιχειρησιακής ομάδας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ώστε να μετατραπεί η διαχείριση της κυκλοφορίας από παθητική παρακολούθηση σε ενεργή και δυναμική επιχειρησιακή διαχείριση.

της νέας επιχειρησιακής ομάδας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ώστε να μετατραπεί η διαχείριση της κυκλοφορίας από παθητική παρακολούθηση σε ενεργή και δυναμική επιχειρησιακή διαχείριση. Συγκεντρώνει και ενοποιεί πληροφορίες από δεκάδες πηγές, όπως κάμερες κυκλοφορίας, drones, δεδομένα κυκλοφορίας, τροχαία συμβάντα, έργα, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρησιακές αναφορές, δημιουργώντας μία ενιαία και συνεχώς επικαιροποιημένη εικόνα της κατάστασης και συσχετίζοντας δεδομένα στον χώρο και στον χρόνο, για να γίνεται αξιολόγηση της σοβαρότητας, της έκτασης και της εξέλιξης των εντοπιζόμενων προβλημάτων.

Η πόλη παράγει καθημερινά εκατομμύρια πληροφορίες. Η πρόκληση είναι να τις μετατρέπεις σε σωστές αποφάσεις. Αυτός είναι ο ρόλος του TRAFFIC COMMANDER.