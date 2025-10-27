Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φωτογραφίζεται με την Πενέλοπε Κρουζ στο clasico Ρεάλ – Μπαρτσελόνα

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρακολούθησε τον αγώνα μαζί με τον γιο του

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φωτογραφίζεται με την Πενέλοπε Κρουζ στο clasico Ρεάλ – Μπαρτσελόνα
Το clasico Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (2-1) έκλεψε τις εντυπώσεις όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά και στις εξέδρες. Μεταξύ των διάσημων θεατών βρέθηκε η Πενέλοπε Κρουζ, ενώ στο “Μπερναμπέου” παρακολούθησε τον αγώνα και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μαζί με τον γιο του, Παύλο.

Στο περιθώριο του αγώνα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ και μοιράστηκε τη φωτογραφία στα social media, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Off to the Oscars!».

Δείτε την ανάρτηση του: 

