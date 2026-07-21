Φωτιά στα Βορίζια – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 2 εναέρια
Στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) για φωτιά στα Βορίζια της Κρήτης που προκάλεσε και την άμεση ενεργοποίηση του 112 για ετοιμότητα
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή των Βοριζίων, στον Δήμο Φαιστού.Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.
Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Φαιστού.
Στις 14:50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βορίζια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.
Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ( κατηγορία 3).Σύμφωνα με το cretalive.gr, η φωτιά καίει σε πολύ μικρή απόσταση από το χωριό.
Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης δήλωσε πως αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται σπίτια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Κρήτη βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις