Φωτιά στα Βορίζια – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 2 εναέρια

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) για φωτιά στα Βορίζια της Κρήτης που προκάλεσε και την άμεση ενεργοποίηση του 112 για ετοιμότητα

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή των Βοριζίων, στον Δήμο Φαιστού.Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.

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Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Φαιστού.

Στις 14:50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βορίζια της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice July 21, 2026

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βορίζια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ( κατηγορία 3).Σύμφωνα με το cretalive.gr, η φωτιά καίει σε πολύ μικρή απόσταση από το χωριό.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης δήλωσε πως αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται σπίτια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Κρήτη βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.