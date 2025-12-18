Ρία Ελληνίδου: Απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου – Η αντίδρασή της

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντόπισε η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» τη Ρία Ελληνίδου, με την τραγουδίστρια να τηρεί μια διακριτική, αλλά ξεκάθαρη στάση απέναντι στα σενάρια που αφορούν την προσωπική της ζωή. Παρά την ευγενική της διάθεση απέναντι στη ρεπόρτερ, η καλλιτέχνιδα επέλεξε να μην δώσει τροφή στις φήμες που τη θέλουν να είναι ζευγάρι με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Γεια σας, ταξιδεύουμε. Λυπόμαστε, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Γεια σας», περιορίστηκε να δηλώσει η Ρία Ελληνίδου, κλείνοντας με συνοπτικές διαδικασίες τη συζήτηση γύρω από τον γνωστό παρουσιαστή και μοντέλο.

Η άρνησή της να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το οτιδήποτε φαίνεται πως αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ζευγαριού να κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.

Το χρονικό της γνωριμίας τους

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, οι δυο τους είναι αχώριστοι από τον περασμένο Μάιο, ενώ πέρασαν μαζί και ένα μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Η πρώτη τους γνωριμία λέγεται πως έγινε σε κοινωνική εκδήλωση σε μια περίοδο που και οι δύο βρίσκονταν σε άλλες σχέσεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει τότε καμία συνέχεια.

Παρά την προσπάθειά τους να κινούνται σε χαμηλούς τόνους, οι κοινές τους εμφανίσεις πυροδοτούν διαρκώς νέα σχόλια, με την ίδια τη Ρία Ελληνίδου πάντως να επιλέγει τη σιωπή ως την καλύτερη απάντηση.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: