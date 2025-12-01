Οι φήμες για τη σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου κυκλοφορούν έντονα εδώ και καιρό, ειδικά μετά τις κοινές τους εμφανίσεις, μία εκ των οποίων ήταν μαζί με τον γιο του επιχειρηματία, Πάρη. Ενώ το ζευγάρι επέλεγε να τηρεί σιγή ιχθύος στις κάμερες, η αλήθεια ήρθε να επιβεβαιωθεί από ένα τρίτο πρόσωπο – τον Κωνσταντίνο Βασάλο.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, στο νέο βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι του Raw House στο YouTube, σχολίασε τα κυριότερα γεγονότα του Νοεμβρίου. Φτάνοντας στο θέμα των φημών για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου, δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά, επιβεβαιώνοντας πως οι δυο τους είναι πράγματι ζευγάρι.

«Ο Αλεξάνδρου είναι σε σχέση με την Ρία Ελληνίδου και εμείς κάνουμε τους χαζούς. Εγώ είχα πει κάποια στιγμή ότι αυτοί οι δύο είναι ζευγάρι, μετά το αναίρεσα γιατί δέχτηκα ένα τηλεφώνημα. Ευχόμαστε τα καλύτερα στα παιδιά, είναι ωραίο ζευγάρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αν και οι ίδιοι δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση τους, τα δημοσιεύματα και οι τηλεοπτικές εκπομπές αναφέρουν πως είναι μαζί.

Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα, η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε στα εγκαίνια του νέου καταστήματος του Δημήτρη Αλεξάνδρου, ενώ έχουν πραγματοποιήσει και άλλες κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

