Δείτε την Αλίκη Βουγιουκλάκη να τραγουδά το “Let it be” – Το σπάνιο στιγμιότυπο που δημοσίευσε ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος (βίντεο)

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη δημοσίευσε ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού.

Στο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φαίνεται ο ίδιος σε μικρή ηλικία να παίζει στο πιάνο τη διαχρονική επιτυχία των Beatles “Let it be”, ενώ γύρω του βρίσκονται πολλά παιδιά, καθώς και η μεγάλη σταρ του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, η οποία τραγουδά κι αυτή τους στίχους.

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“Πριν 30 χρόνια και 3 μήνες.. Η Αλίκη let it be – εγώ ως συνήθως σε ένα πιάνο να το σκάω από την οχλαγωγία, κι εκείνη τετραπέρατη πάντα με έβρισκε με το μάτι και το αυτί της, στήνοντας τριγύρω events ανεμελιάς ερήμην τέλους..” έγραψε ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε το βίντεο:

Υπενθυμίζεται ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου 1996, σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από μάχη με μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου στο ήπαρ.

Η διάγνωση της σοβαρής νόσου έγινε την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στη θρυλική παράσταση “Η Μελωδία της Ευτυχίας”, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αποχωρήσει από τη σκηνή. Η εμβληματική ηθοποιός νοσηλεύτηκε για εβδομάδες, με τον θάνατό της ννα βυθίζει στο πένθος ολόκλητο το πανελλήνιο.