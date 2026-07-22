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Πλας Τζόνσον: Πέθανε ο θρυλικός σαξοφωνίστας – Ήταν διάσημος για το μουσικό θέμα του «Ροζ Πάνθηρα»

Συνόδευσε θρύλους της μουσικής όπως οι Φρανκ Σινάτρα, Νατ Κινγκ Κόουλ, Ελλα Φιτζέραλντ και Μπάρμπρα Στρέιζαντ

Πλας Τζόνσον: Πέθανε ο θρυλικός σαξοφωνίστας – Ήταν διάσημος για το μουσικό θέμα του «Ροζ Πάνθηρα»
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Ο αμερικανός μουσικός της τζαζ Πλας Τζόνσον (Plas Johnson), που ερμήνευσε το διάσημο μουσικό θέμα του «Ροζ Πάνθηρα», πέθανε στις 15 Ιουλίου σε ηλικία 94 ετών, μετέδωσαν σήμερα τα αμερικανικά μέσα.

Γιος επαγγελματία σαξοφωνίστα, ειδικεύθηκε αρχικά στο jump blues και το R&B πριν γίνει ένας καταξιωμένος μουσικός στην σκηνή και στο στούντιο. Συνόδευσε θρύλους της μουσικής όπως οι Φρανκ Σινάτρα, Νατ Κινγκ Κόουλ, Ελλα Φιτζέραλντ και Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

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Πέρα από την αξέχαστη ερμηνεία του Πίτερ Σέλερς στον ρόλο του Ζακ Κλουζό στην ταινία «Ο Ροζ Πάνθηρας», το διάσημο μουσικό θέμα που συνέθεσε ο Χένρι Μαντσίνι ξεκινά με το χαρακτηριστικό σόλο σαξόφωνο του Πλας Τζόνσον.

Ο Χένρι Μαντσίνι συνέθεσε αυτό το κομμάτι ειδικά για τον Πλας Τζόνσον. Το στιλ του τού εξασφάλισε αναγνώριση ως μέλους του μουσικού συνόλου The Wrecking Crew του Λος Αντζελες.

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